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يوفنتوس: رونالدو من عرض خدماته علينا

منذ 1 ساعة
كريستيانو رونالدو

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تورينو– اعترف مدير الكرة بنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيشي، أنه كان يرى إتمام صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه أمرا مستحيلا.

وكشف باراتيشي أن قصة انضمام النجم البرتغالي ليوفنتوس بدأت عندما اجتمع هو مع وكيل اللاعبين خورخي مينديز من أجل التفاوض على ضم الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، ولكن مينديز أخبره أن رونالدو يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس، وهو ما لم يتمكن باراتيشي من تصديقه في حينها.

وقال باراتيشي: لقد قلت له إن من الصعب وضع جميع القطع في أماكنها من أجل إتمام هذه الصفقة، الأطفال يعجبون باللاعبين الكبار وهذا يجعلهم يحلمون، ابني كان لديه رغبة في رؤية كريستيانو رونالدو في يوفنتوس والحصول على قميصه، أتذكر أنه ذهب لمشاهدة مباراة للبرتغال واشتريت له قميص كريستيانو الذي ظل يستخدمه لوقت طويل.

واستطرد باراتيشي قائلا: ذات يوم قال لي، والدي لماذا لا نتعاقد مع كريستيانو رونالدو، قلت له لأن هذا مستحيل، وبعد أن تعاقدنا معه قال لي يا والدي لقد أخبرتني أن هذا الأمر كان مستحيلا، لم أستطع الرد.

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