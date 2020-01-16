يوفنتوس وميلان يعبران بسهولة الى ربع نهائي كأس إيطاليا

فلورنسا (إيطاليا) – بلغ يوفنتوس وميلان الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بتحقيق كل منهما فوزا عريضا على أودينيزي 4-0 وسبال 3-0 تواليا الأربعاء، بينما حجز فيورنتينا موعدا مع إنتر ميلان في الدور المقبل بفوز متأخر على أتالانتا 2-1.

وينتظر يوفنتوس نتيجة مباراة اليوم بين بارما وروما لمعرفة منافسه في الدور المقبل، الذي سيشهد لقاء ميلان مع تورينو وفيورنتينا مع إنتر ثاني ترتيب الدوري، وتضاف هذه اللقاءات الى مواجهة لاتسيو حامل اللقب مع نابولي، بعدما سبق لكل منهما ضمان تأهله الى ربع النهائي الثلاثاء.

وخاض يوفنتوس حامل الرقم القياسي في الكأس مع 13 لقبا آخرها في 2018 المباراة في غياب النجم البرتغالي، اذ أعلِن قبيل انطلاقها على ملعب “أليانز ستاديوم”، انه يعاني من التهاب في الجيوب الأنفية. (أ ف ب)