يوفنتوس يؤكد خضوع سامي خضيرة لمنظار جراحي بالركبة اليسرى

روما – سيخضع لاعب الوسط الدولي الألماني سامي خضيرة اليوم الأربعاء في بلاده، إلى منظار جراحي في الركبة اليسرى للقضاء على آلام يعاني منها منذ عدة أيام، وفقا لما أعلنه نادي يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا للنادي، فإن العملية ستسعى لتنظيف الركبة اليسرى وسيجريها الدكتور أولريتش بويسنيتش في إحدى مستشفيات اوجسبورج، وإذا لم تحدث أي مضاعفات فمن المقرر أن يعود اللاعب بعد شهر إلى البساط الأخضر.

يذكر أن خضيرة خضع في نهاية أبريل/نيسان الماضي لجراحة للعلاج من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى. (إفي)