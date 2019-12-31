آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

يوفنتوس يبدأ مساعيه لتجديد عقد رونالدو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدن – كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​يوفنتوس​ يفكر جديًا في تجديد عقد نجمه البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي في النادي الايطالي فابيو باراتيتشي بدأ مساعيه لتجديد عقد صاحب الـ34 عاما، والذي ينتهي مع البيانكونيرو في صيف العام 2022.

وتابعت الصحيفة أن رونالدو بدوره لديه النيّة في البقاء حتّى نهاية مسيرته مع يوفنتوس، والهدف من ذلك هو الإستمرار مع نادٍ كبيرٍ يتيح له فرصة حصد الكرة الذهبية لعدّة مرات في محاولة لتخطي ​ليونيل ميسي​ الذي يملك في رصيده حاليا 6 كرات ذهبية. -(وكالات) 

مقالات ذات صلة

محمود عابدين الرياضي الأردني الأبرز للعام 2019 بحسب “استفتاء الغد”

منذ 5 دقائق

حكام الكرة يواصلون تدريباتهم استعداداً للموسم الجديد

منذ 15 دقيقة

بانوراما كرة السلة الأردنية للعام 2019 – (فيديو)

منذ 32 دقيقة

رونالدو يلعب الكرة مع طفل من أصحاب الهمم في دبي – فيديو

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock