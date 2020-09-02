يوفنتوس يبدأ مشواره نحو لقب عاشر تواليا أمام سمبدوريا

روما – يبدأ نادي يوفنتوس مشواره نحو لقب عاشر تواليا في الدوري الايطالي لكرة القدم على ارضه بمواجهة سمبدوريا ومدربه كلاوديو رانييري في 20 ايلول (سبتمبر) الحالي، وفق برنامج مباريات الموسم الجديد الذي كشفت عنه رابطة الدوري الاربعاء.

وينطلق الموسم في 19 الحالي خلف ابواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الا انه سيشهد على غياب اربعة فرق عن المرحلة الاولى.

إذ حصل كل من انتر وصيف الموسم الماضي والذي يلتقي مع بينيفنتو الصاعد الى دوري الاضواء بقيادة المدرب بيبو انزاغي، واتالانتا الذي يحل ضيفا على لاتسيو على الإذن ببدء موسمهما بعدها بأسبوع نظرا لمشاركتهما الاوروبية في آب/أغسطس الفائت بعد ان خسر الاول نهائي الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” فيما خرج الثاني من ربع نهائي دوري الابطال.

وتشهد المرحلة الاولى على انتقال روما لمواجهة فيرونا، في حين يستقبل ميلان ونجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فريق بولونيا ويسافر نابلوي الى بارما.

ولن تكون بداية مسيرة اندريا بيرلو الذي خلف ماوريتسيو ساري على رأس الجهاز الفني للبيانكونيري سهلة، إذ يحل فريقه ضيفا على روما في المرحلة الثانية قبل ان يستضيف نابولي في الثالثة.

فيما لن تكون مهمة النيراتسوري بقيادة انتونيو كونتي والذي يعتبر المنافس الابرز ليوفنتوس على اللقب بعد ان انهى الموسم الفائت ثانيا بفارق نقطة يتيمة، اسهل كونه يستهل مشواره امام ضيفه فيورنتينا (المرحلة الثانية) قبل ان ينتقل الى العاصمة لمواجهة لاتسيو (المرحلة الثالثة) في حين يلتقي مع غريمه ميلان في دربي ميلانو في المرحلة الرابعة.

أما المواجهة الاولى بين يوفنتوس وانتر فستكون في العام المقبل وتحديدا في 17 كانون الثاني/يناير 2021 في جيوزيبي ميتزا على ان تقام الثانية في تورينو في 16 ايار/مايو في المرحلة ما قبل الاخيرة من الموسم الذي يختتم في 23 ايار/مايو وفق البرنامج.

الى جانب بينيفنتو، يبدأ الصاعدان الجديدان كروتوني وسبيتسيا موسمهما بمواجهة جنوى واودينيزي على التوالي، الا ان سبيتسيا الذي يخوض “سيري أ” للمرة الاولى في تاريخ طلب من الرابطة إرجاء مباراته في المرحلة الاولى لكسب المزيد من الراحة بعد ان انتهت مباريات الهبوط والصعود في 20 آب/أغسكس الفائت، وفق ما أفادت تقارير محلية. (أ ف ب)