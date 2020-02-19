آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

يوفنتوس يبيع إيمري تشان لدورتموند نهائيا مقابل 25 مليون يورو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

روما – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أن بروسيا دورتموند الألماني سيحصل نهائيا على لاعب الوسط الألماني إيمري تشان مقابل 25 مليون يورو، بعد انتقاله لصفوف “أسود الفستفاليا” في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة.

وجاء في بيان “البيانكونيري” عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “يُعلن يوفنتوس عن تحول بند شراء الحقوق الرياضية للاعب إيمري تشان من بروسيا دورتموند مقابل 25 مليون يورو إلى إلزامي بعد التوصل لاتفاق حول بنود العقد المتفق عليها سلفا”.

وأضاف: “ستساهم هذه العملية في تأثير مادي إيجابي يقارب الـ12.4 مليون يورو”.

وانضم صاحب الـ26 عاما لصفوف “السيدة العجوز” في صفقة انتقال حر في صيف 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي، ولكنه فقد مكانه كلاعب أساسي منذ قدوم المدرب ماوريسيو ساري، ليقرر الرحيل إلى بوروسيا دورتموند في الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض لاعب الوسط الألماني 45 مباراة مع يوفنتوس، وفاز معه بلقبي “السيري آ” وكأس السوبر الإيطالي. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

“فيفا” يُعيّن أحمد عباس لإدارة شؤون اتحاد الكرة العراقيعاجل

منذ 28 دقيقة

قمّة نارية بين الأهلي والزمالك على لقب “السوبر المصري”

منذ ساعة واحدة

“كلاسيكو” الهلال والاتحاد يتصدر الجولة “19” من الدوري السعودي

منذ ساعة واحدة

3 مباريات تحت المجهر وتقنية الفيديو ضيف جديد بـ “يوروبا ليغ”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock