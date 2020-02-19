يوفنتوس يبيع إيمري تشان لدورتموند نهائيا مقابل 25 مليون يورو

روما – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أن بروسيا دورتموند الألماني سيحصل نهائيا على لاعب الوسط الألماني إيمري تشان مقابل 25 مليون يورو، بعد انتقاله لصفوف “أسود الفستفاليا” في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة.

وجاء في بيان “البيانكونيري” عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “يُعلن يوفنتوس عن تحول بند شراء الحقوق الرياضية للاعب إيمري تشان من بروسيا دورتموند مقابل 25 مليون يورو إلى إلزامي بعد التوصل لاتفاق حول بنود العقد المتفق عليها سلفا”.

He must have made quite the impression during his handful of appearances since joining on loan! — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 19, 2020

وأضاف: “ستساهم هذه العملية في تأثير مادي إيجابي يقارب الـ12.4 مليون يورو”.

وانضم صاحب الـ26 عاما لصفوف “السيدة العجوز” في صفقة انتقال حر في صيف 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي، ولكنه فقد مكانه كلاعب أساسي منذ قدوم المدرب ماوريسيو ساري، ليقرر الرحيل إلى بوروسيا دورتموند في الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض لاعب الوسط الألماني 45 مباراة مع يوفنتوس، وفاز معه بلقبي “السيري آ” وكأس السوبر الإيطالي. (إفي)