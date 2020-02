يوفنتوس يبيع إيمري تشان لدورتموند نهائيا مقابل 25 مليون يورو

روما – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أن بروسيا دورتموند الألماني سيحصل نهائيا على لاعب الوسط الألماني إيمري تشان مقابل 25 مليون يورو، بعد انتقاله لصفوف “أسود الفستفاليا” في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة.

وجاء في بيان “البيانكونيري” عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “يُعلن يوفنتوس عن تحول بند شراء الحقوق الرياضية للاعب إيمري تشان من بروسيا دورتموند مقابل 25 مليون يورو إلى إلزامي بعد التوصل لاتفاق حول بنود العقد المتفق عليها سلفا”.

