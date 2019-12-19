يوفنتوس يتصدر مؤقتا.. وبوفون يعادل رقم مالديني

جنوى- عادل الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الرقم القياسي للاسم الأسطوري الآخر في كرة القدم الإيطالية باولو مالديني، بأكثر عدد من المباريات في الدوري المحلي، بخوضه أول من أمس مباراة المرحلة السابعة عشرة التي فاز فيها فريقه على مضيفه سمبدوريا 2-1.

وتصدر يوفنتوس بشكل موقت ترتيب الدوري، رافعا رصيده إلى 42 نقطة ليتقدم بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الذي يستضيف جنوى غدا ضمن المرحلة الأخيرة التي تسبق الاستراحة الشتوية للبطولة.

وخاض المخضرم بوفون بوفون (41 عاما) اللقاء كأساسي للمرة الثانية تواليا مع استمرار إصابة البولندي فويتشيخ تشيشني، ما أضاف الى رصيده رقمين قياسيين جديدين لتخليد ذكراه في تاريخ الكرة الإيطالية.

وعادل بوفون الرقم القياسي لقائد ميلان السابق مالديني في عدد المباريات في “سيري أ”، بخوضه مباراته الـ647. كما أصبح الأكثر تمثيلا ليوفنتوس في الدرجة الأولى (479 مباراة) متخطيا بذلك الرقم القياسي السابق لاسطورة الفريق المهاجم أليساندرو دل بييرو (478 مباراة).

وبدأ بوفون مسيرته مع بارما وخاض معه 168 مباراة، قبل أن يخوض 17 مع باريس سان جرمان الفرنسي في الموسم الماضي، والذي عاد في ختامه الى مدينة تورينو.

كما شهدت المباراة تحقيق مدرب “السيدة العجوز” ماوريتسيو ساري فوزه المائة في الدوري الإيطالي مع كافة الفرق التي أشرف عليها.

ومنح الأرجنتيني باولو ديبالا (19) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (45) يوفنتوس هدفيه، بينما سجل جانلوكا كابراري (35) لسمبدوريا.

وقال رونالدو الذي سجل هدفه بضربة رأسية رائعة بعدما قفز عاليا “أنا سعيد جدا بالنتيجة… كان هدفا جيدا أيضا لأنه منحنا النقاط الثلاث”، علما بأنه رفع رصيده الشخصي في الدوري هذا الموسم الى 10 أهداف.

وتابع البرتغالي الذي عانى في وقت سابق هذا الموسم من إصابات طفيفة “كما قلت سابقا، عانيت من الألم في ركبتي لنحو شهر، لكن الآن أنا بخير وأريد أن أساعد يوفنتوس على الفوز بالألقاب”.

ومهدت هذه النتيجة الفرصة أمام فريق “السيدة العجوز” لإنهاء العام الحالي متصدرا، في حال عدم فوز غريمه إنتر على ضيفه جنوى غدا.

وأراح ساري الهولندي ماتيس دي ليخت والألماني إيمري جان، مفضلا عليهما التركي ميري ديميريل والفرنسي أدريان رابيو، علما أن إشاعات كثيرة تحاك حول امكانية انتقال الألماني لفريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية.

وافتتح يوفنتوس التسجيل من أول فرصة حقيقية، بعد تمريرة عرضية من البرازيلي أليكس ساندرو لديبالا الذي استقبل الكرة بتسديدة “على الطاير” قوية في المرمى (19).

وعادل سمبدوريا النتيجة بعد خطأ مزدوج من ساندرو في إبعاد الكرة، لتصل لكابراري فسددها على يمين بوفون (35).

وعوّض ساندرو خطأه بتمريرة حاسمة إلى رونالدو الذي أبى أن ينتهي الشوط الأول دون أن يضع بصمته، بعدما “طار” في الهواء وتابع الكرة برأسه في الزاوية العكسية لحارس يوفنتوس السابق إميل أوديرو (45).

ورفع حكم المباراة جيانلوكا روكي البطاقة الصفراء الثانية بوجه كابراري بعد خطأ اقترفه على ديميريل (90+2)، ليكمل فريقه بعشرة لاعبين.

وتجمد رصيد سمبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، فاز ساسوولو على مضيفه بريشيا

2-0 بهدفي العاجي حامد جونيور تراوري (25) وفرانشيسكو كابوتو (71) الهدفين.

ورفع ساسوولو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بريشيا عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.-(أ ف ب)