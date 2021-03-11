يوفنتوس يتطلع لنفض غبار الخروج القاري

ميلانو – يريد يوفنتوس نفض غبار الخروج الأوروبي المبكر على يد بورتو البرتغالي والاحتفاظ بأمل إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة العاشرة تواليا، عندما يحل ضيفا على كالياري في المرحلة السابعة والعشرين التي تنطلق اليوم بمباراتين.

وخرج فريق السيدة العجوز في ثمن نهائي دوري الأبطال الذي يلهث وراءه منذ آخر تتويج له العام 1996، بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه عن بورتو الذي تفوق عليه ذهابا 2-1 قبل أن يخسر أمامه 2-3 بعد التمديد إيابا، على الرغم من أنه لعب لفترة طويلة بعشرة لاعبين لطرد أحد أفراده منتصف الشوط الثاني.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث متخلفا بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة عنه ضد نابولي يخوضها في 17 من آذار (مارس) الحالي.

ويبدو أن مصير مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو ليس في خطر وأن إدارة النادي لن تقيله وتخطط للمستقبل معه، علما بأن المدربين اللذين سبقاه في تدريب السيدة العجوز دفعا ثمن الخروج المبكر من أوروبا في الموسمين الماضيين وهما ماسيميليانو أليغري وماوريتسيو ساري.

ولدى سؤاله عن مستقبله على رأس الجهاز الفني للفريق، رد بيرلو بعد مباراة بورتو “أكد لي رئيس النادي (أندريا أنييلي) أن المشروع (إعادة بناء الفريق) انطلق للتو. أنا هادئ جدا في ما يتعلق بمستقبلي، أنا واثق من أننا سنكمل الطريق معا. لقد بدأنا هذا المشروع الصيف الماضي. جميع اللاعبين الذين انضموا إلى يوفنتوس الصيف الماضي أظهروا امتلاكهم الإمكانيات للعب على هذا المستوى وبالتالي أنا واثق من قدرتنا عل تقديم الأفضل في المستقبل”.

وتابع “تحدثت مع الرئيس بعد المباراة وتكلمنا عما يمكن القيام به لتحسين الأمور في المستقبل”.

وأضاف “سيكون أمامنا متسع من الوقت للعمل على تحسين الأمور الآن، لا سيما مع تقلص جدول مبارياتنا. يتعين علينا أن نبذل جهودا مضاعفة في الدوري الآن، لا سيما أنه تتبقى الكثير من المباريات من الآن وحتى النهاية”.

أما مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا، صاحب ثلاثة أهداف من أصل أربعة لفريقه في شباك بورتو، فاعتبر بأن فريقه لم يفقد الأمل في التتويج بالدوري الإيطالي، بقوله “ما أزال أعتقد بقدرتنا على الفوز بالسكوديتو”.

ولم يخسر كالياري في آخر ثلاث مباريات منذ أن استلم تدريبه ليوناردو سبمليتشي بعد سلسلة من 16 مباراة صام فيها عن الفوز.

يذكر أن كالياري هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل في مرماه نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري (20 هدفا) وذلك منذ انتقاله إلى صفوف فريقه قادما من ريال مدريد الاسباني قبل ثلاثة مواسم.

وفي المقابل، يحل انتر الذي يمني النفس في إحراز اللقب للمرة الأولى منذ العام 2010، عندما توج بثلاثية تاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (مع الكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا)، ضيفا على تورينو.

ولن يكون مدرب انتر أنتونيو كونتي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لأنه موقوف.

ويقف التاريخ إلى جانب انتر لأنه فاز على تورينو في آخر ثلاث مباريات في الدوري وسجل في كل منها ثلاثة أهداف على الأقل.

ويعول انتر على هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو ثاني ترتيب الهدافين مع 18 هدفا، لتحقيق فوزه الثامن تواليا والاقتراب أكثر وأكثر من اللقب.

أما ميلان الثاني، فيحل ضيفا على نابولي على ملعب دييغو ارماندو مارادونا في الجنوب الايطالي.

ويعاني “روزونيري” من إصابات عدة في صفوفه، أبرزها نجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش والمهاجم الكرواتي انتي ريبيتش والمدافع الفرنسي ثيو هرنانديز ولاعب الوسط الجزائري اسماعيل بن ناصر والتركي هاكان جالهانوغلو، وهؤلاء غابوا أيضا عن المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي أمس.

وفي المقابل، عاد الجناح المكسيكي هيرفينغ لوزانو إلى تدريبات نابولي هذا الأسبوع وسيكون جاهزا لخوض المباراة.-(أ ف ب)