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يوفنتوس يجمع تبرعات بقيمة 340 ألف يورو لمواجهة كورونا

منذ 45 دقيقة

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روما – نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في جمع 340 ألف يورو من التبرعات لصالح منطقة بيامونتي من أجل التعامل مع وباء كورونا، الذي أودى بحياة ألف و16 شخصا وإصابة 15 ألف آخرين في إيطاليا.

وذكر النادي في بيان له: “قرر النادي ولاعبو الفريق الأول وفريق السيدات جمع الأموال من أجل مساعدة منطقة بيامونتي في شراء موارد طبية ودعم البنية التحتية الصحية والفرق الطبية هنا”.

وتعمل مبادرة الفريق الإيطالي التي تحمل اسم (معزولون لكننا متحدون) على منصة (جوفاندمي) وفي غضون ساعات قليلة جمعت 340 ألف يورو على الأقل بفضل تبرعات ألف و100 شخصا، لكن النادي أكد أنه يتطلع للوصول إلى رقم مليون يورو.

جدير بالذكر أن مدافع الفريق دانييلي روجاني شخصت إصابته بالفيروس الأربعاء الماضي، ليوضع جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والمعاونين، 121 شخصا إجمالا، في حالة عزل طوعي.

وإزاء الوباء، قررت الحكومة الإيطالية إغلاق جميع المؤسسات على مستوى البلاد، باستثناء الأماكن التي تقدم الخدمات الضرورية مثل المحال التجارية والصيدليات، وذلك حتى 25 من الشهر الجاري. (إفي)

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