يوفنتوس يستعيد موارتا على سبيل الإعارة لموسم واحد

تورينو (إيطاليا) – استعاد يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية، خدمات المهاجم الدولي الإسباني الفارو موراتا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني لموسم واحد مقابل 10 ملايين يورو “لأن الفارو واحد منا”، وذلك بحسب ما أعلن عملاق تورينو في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال يوفنتوس في بيان إن موراتا “سيكون جزءا من فريق هذا العام، مع خيار تمديد الإعارة لعام آخر، وخيار التعاقد معه نهائيا”، كاشفا بأن الانتقال النهائي سيكلفه 45 مليون يورو على ثلاث دفعات (15 مليون يورو سنويا).

وفي حال قرر فريق “السيدة العجوز” تمديد الإعارة لموسم إضافي سيكلفه ذلك 10 ملايين يورو أيضا، على أن يُحسم هذا المبلغ من الـ45 مليون يورو في حال التعاقد معه نهائيا بعد العام الثاني من الإعارة.

وحط المهاجم الدولي في تورينو مساء الإثنين تمهيدا لعودته الى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2014 حتى 2016 وسجل له 27 هدفا في 93 مباراة.

وبعد أن كان الأوروغوياني لويس سواريز مرشحا للانتقال الى فريق “السيدة العجوز” من برشلونة الإسباني بعدما أعلمه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم المقبل، وقع خيار بطل إيطاليا على لاعبه السابق موارتا نتيجة تأخر حصول سواريز على الجواز السفر الإيطالي.

