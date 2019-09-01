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يوفنتوس يسعى لضم نجم برشلونة راكيتيتش

منذ 4 ساعات

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إيطاليا – كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي يوفنتوس يسعى إلى التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة قبل إغلاق باب سوق الإنتقالات الصيفية يوم غد الإثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني مستعد لإرسال الدولي الكرواتي إلى البيانكونيرو، لكن يرغب في إدراج إسم إيمري كان في الصفقة، إنما يوفنتوس لا يرغب في التخلي عن خدمات لاعب ليفربول السابق.\
وتابعت الصحيفة أن أسماء أخرى قد تدخل في الصفقة غير إيمري كان، وهي بليس ماتويدي وخوان كوادرادو وربما أيضا المدافع دانييلي روغاني.
وختمت الصحيفة أن النادي الإيطالي مصمم على إتمام صفقة راكيتيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات كهدية لماوريسيو ساري، ما يعني أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بهذا الخصوص. -(كالات) 

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