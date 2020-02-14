يوفنتوس يسعى للاستفادة من معركة إنتر ولاتسيو

ميلانو – يعود يوفنتوس إلى قواعده في تورينو بعد رحلات متواضعة خارج ملعبه، فيستضيف بريشيا وصيف القاع غدا في المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي كرة القدم، التي تشهد مواجهة نارية بين شريكه في الصدارة انتر ولاتسيو الثالث في العاصمة.

وتقدم انتر على حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، بفارق الأهداف في الجولة الأخيرة، وذلك بعد السقوط المفاجئ ليوفنتوس على أرض فيرونا 1-2.

ويعول المدرب ماورويتسيو ساري على لاعبيه لوقف نزيف النقاط؛ اذ خسر فريق “السيدة العجوز” مرتين في آخر ثلاث مواجهات على ارض نابولي وفيرونا.

ولم تكن مواجهة يوفنتوس أول من أمس على أرض ميلان في ذهاب نصف نهائي الكأس أفضل بكثير؛ اذ احتاج لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ترجمها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليخرج بالتعادل 1-1 من ملعب سان سيرو.

وقال مدافعه المخضرم ليوناردو بونوتشي “يتعين علينا تغيير ايقاعنا. نحن بحاجة للمزيد من الجميع”.

وبدوره، قال فابيو باتريتشي مدير النادي الذي يستعد لمواجهة ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الشهر الجاري “هناك وحدة مطلقة مع المدرب. لدينا أفكار واضحة مع ساري، تتخطى النجاح أو الفشل في مباراة واحدة”.

وتابع “في عشر سنوات نجح يوفنتوس دوما في التغيير واستمر بالنجاح والتنافس. الأمر مماثل هذه السنة، نحن على مستوى التوقعات”.

ولم يخسر يوفنتوس أبدا على أرضه ضد بريشيا، ولم يحقق الأخير سوى أربعة انتصارات هذا الموسم، آخرها في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وبدوره، رأى ساري القادم إلى يوفنتوس في صيف 2019 بعد رحلة قصيرة مع تشلسي الانجليزي “من الطبيعي ان يكون عملي تحت المجهر. نحن في شباط (فبراير) ونقاتل على كل الجبهات، وهذا يتوافق مع الاهداف المرسومة”.

وبعد التعادل ضد ميلان، قال لقناة “راي سبورت”: “لست قلقا، فالقلق الوحيد في الحياة هو صحتك. تبدو مرحلة طبيعية نمر فيها، من غير الوارد أن يستمر الفريق في الصعود. هذه رياضة، لذا امور كثيرة تعتمد على الظروف البدنية والنفسية للكثير من اللاعبين.. توقف نمونا في آخر ثلاثة أسابيع، نتلقى أهدافا يمكن تفاديها”.

ويأمل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في معادلة رقم الأرجنتيني غابريال باتيستوتا وفابيو كوالياريلا، بالتسجيل للمباراة الحادية عشرة تواليا في الدوري.

وسجل رونالدو (35 عاما) 24 هدفا في مختلف المسابقات لـ”بيانكونيري” هذا الموسم، بينها 15 في آخر عشر مباريات في الدوري.

ويبدو الصراع ثلاثيا على اللقب؛ إذ يبتعد لاتسيو بفارق نقطة عن انتر ويوفنتوس، وهو لم يخسر في آخر 18 مباراة. ويعود سقوطه الأخير إلى أيلول (سبتمبر) أمام انتر تحديدا (0-1) الذي يلتقيه مساء غد.

وأظهرت تشكيلة انتر بعض ملامح التعب، عندما خسرت على أرضها أمام نابولي 0-1 الاربعاء في ذهاب نصف نهائي الكأس، وذلك بعد عودة رائعة في الدوري عندما قلبت تأخرها بهدفين أمام ميلان الى فوز كبير 4-2 في الشوط الثاني.

لكن انتر لم يخسر سوى مرة وحيدة امام لاتسيو في آخر سبع مواجهات في الدوري، فيما سجل مهاجمه البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو 12 هدفا خارج ملعبه هذا الموسم.

وفي المقابل، يملك لاتسيو المهاجم تشيرو اموبيلي، أحد أبرز هدافي القارة هذا الموسم الذي سجل 25 هدفا هذا الموسم بينها 15 على ملعبه.

وفي الصراع على المركز الرابع يبتعد اتالانتا بفارق 3 نقاط عن مطارده روما، قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم السبت في برغامو.

خسر روما آخر مباراتين خارج أرضه، ويمر في فترة سيئة في الدوري، اذ حقق فوزا يتيما في آخر ست مباريات.

وبعد فوزه اللافت على انتر في الكأس، يبحث نابولي عن جمع النقاط لانقاذ موسمه السيئ، عندما يحل صاحب المركز الحادي عشر على كالياري الثامن والذي لم يفز في آخر تسع مباريات.

وبعد نجاحه ضد يوفنتوس، يسافر فيرونا المنتشي بمركزه السادس ليواجه اودينيزي الخامس عشر، فيما يحل تورينو الثالث عشر والجريح باربع خسارات متتالية، على ميلان العاشر بعد غد في ختام المرحلة.-(أ ف ب)