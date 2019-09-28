يوفنتوس يضع إنتر تحت الضغط

روما – وضع يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، غريمه التقليدي إنتر ميلان تحت الضغط عندما انتزع منه الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه سبال المتواضع 2-0السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش (45) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (78) الهدفين.

وواصل يوفنتوس صحوته منذ سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا صفر-صفر في المرحلة الثالثة، فحقق فوزه الثالث تواليا والخامس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي يحل لاحقا ضيفا على سمبدوريا شريك سبال في المركز الأخير، علما بأن إنتر ميلان ويوفونتوس سيلتقيان في قمة على ملعب “سان سيرو” في “دربي ديطاليا” الأحد المقبل.

ودفع مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري بحارس المرمى المخضرم جانلويجي بوفون أساسيا للمرة على حساب البولندي فويتشخ تشيشني، ليخوض الأول مباراته الـ903 على صعيد الأندية في جميع المسابقات (658 مع يوفنتوس و220 مع بارما و25 الموسم الماضي مع باريس سان جرمان الفرنسي)، محطما الرقم القياسي للاعب إيطالي والذي كان يتقاسمه مع باولو مالديني (902 جميعها مع ميلان)، علما بأن الأخير يملك الرقم القياسي في عدد المباريات في الدوري الإيطالي (647 مقابل 641 لبوفون).

وهي المباراة الثانية التي يخوضها بوفون أساسيا مع يوفنتوس منذ عودته إلى صفوفه هذا الصيف بعد موسم واحد في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، بعد الأولى ضد هيلاس فيرونا في المرحلة الرابعة.

وعانى يوفنتوس في الشوط الأول أمام التكتل الدفاعي للضيوف وتألق حارس مرماهم الألباني إيتريت بيريشا الذي تصدى لمحاولات عدة.

وجاءت أبرز فرص يوفنتوس عبر تسديدة لرونالدو من داخل المنطقة بين يدي الحارس بيريشا (7) ورأسية للألماني سامي خضيرة بجوار القائم الأيسر (8)، ثم تسديدة “على الطائر” لرونالدو من مسافة قريبة أبعدها الحارس بيريشا (19).

وكاد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا يفعلها من هجمة مرتدة توغل على إثرها داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة ابعدها الحارس ببراعة (34).

ونجح بيانيتش في منح التقدم ليوفنتوس بتسديدة على الطائر بيمناه من خارج المنطقة إثر تلقيه كرة من خضيرة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (45).

وواصل يوفنتوس ضغطه في الشوط الثاني وحارس مرمى الضيوف تألقه فأبعد رأسية خضيرة من مسافة قريبة إثر تمريرة من رونالدو (54)، ثم تصدى لانفرادين لديبالا (66) ورونالدو (68)، ثم أبعد ببراعة تسديدة قوية للأخير من داخل المنطقة (74).

ونجح رونالدو في التعزيز بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لديبالا وضعها بين ساقي الحارس بيريشا (78).

وهو الهدف الثالث لرونالدو هذا الموسم.

وحرم بيريشا رونالدو من الثنائية بإبعاده تسديدته على الطائر من مسافة قريبة غلى ركنية لم تثمر (90+4).

ويلعب لاحقا أيضا ساسوولو مع أتالانتا.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات نابولي مع بريشيا، وأودينيزي مع بولونيا، ولاتسيو مع جنوى، وليتشي مع روما، وكالياري مع فيرونا، وميلان مع فيورنتينا، وتختتم الإثنين بلقاء بارما مع تورينو. – (أ ف ب)