يوفنتوس يضم الأميركي ميكاني قادما من شالكه بنظام الإعارة

مدن – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي انضمام لاعب الوسط الأميركي ويستون ميكاني خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء النهائي، قادما من شالكه الألماني.

وكشف بطل إيطاليا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه ضم اللاعب الشاب على سبيل الإعارة في الموسم المقبل مقابل 4.5 ملايين يورو، مع وجود بند يقضي بأفضلية الشراء النهائي مقابل دفع 18.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين آخرى كمتغيرات، في حالة تحقيق “بعض الأهداف الرياضية” خلال موسم (2020-21).

ويعد صاحب الـ22 عاما هو اللاعب الأمري الأول الذي يرتدي قميص “البيانكونيري” عبر تاريخه.

من جانبه أوضح النادي الألماني في بيانه أن “لاعب الوسط سينضم مبدئيا كمعار في الموسم المقبل. العقد يتضمن العديد من الشروط، وقد يتحول لانتقال نهائي في الصيف المقبل”.

وخاض ميكاني، الدولي مع المنتخب الأمريكي والذي انضم لـ”الأزرق الملكي” من دالاس الأمريكي، 91 مباراة مع شالكه رغم صغر سنه، وسجل 5 أهداف. (إفي)