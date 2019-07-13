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يوفنتوس يضم روميرو ويُعيره إلى جنوى

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أعلن نادي يوفنتوس “بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثماني الأخيرة” تعاقده مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع جنوى مقابل 26 مليون يورو حتى العام 2024، لكّنه سيبقى في صفوف فريقه بالموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وقال نادي (السيدة العجوز) في بيان رسمي على موقعه الرسمي أن: “يوفنتوس واللاعب وقعا عقدا لمدة 5 أعوام حتى 30 حزيران (يونيو) 2024”.

وأضاف: “توصّل يوفنتوس الى اتفاق مع جنوى بإعارة مجانية للاعب حتى 30 حزيران (يونيو) 2020” مشيرا الى إمكانية مكافآت بقيمة 5,3 ملايين يورو سيتم دفعها إلى جنوى بحسب العروض التي سيقدمها اللاعب.

وخاض روميرو (21 عاما) 27 مباراة وسجل هدفين في موسمه الأول في إيطاليا بعدما انتقل إلى جنوى في تموز (يوليو) الماضي قادما من بلغرانو الأرجنتيني.

وبات روميرو سادس لاعب يتعاقد مع يوفنتوس ومدربه الجديد ساري، بعد الويلزي آرون رامسي والفرنسي ادريان رابيو والتركي مريح ديميرال ولوكا بيليغريني اضافة الى عودة الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون.

وتوج يوفنتوس الموسم الماضي بلقبه الثامن في “الكالتشيو”، لكنه لا يزال يلهث منذ العام 1996 خلف لقب دوري ابطال أوروبا “التشامبيونزليغ”.

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