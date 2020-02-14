يوفنتوس يعود إلى تورينو بعد رحلات متواضعة خارج ملعبه

ميلانو – يعود يوفنتوس إلى قواعده في تورينو بعد رحلات متواضعة خارج ملعبه، فيستضيف بريشيا وصيف القاع الاحد في المرحلة 24 من الدوري الإيطالي كرة القدم، التي تشهد مواجهة نارية بين شريكه في الصدارة انتر ولاتسيو الثالث في العاصمة.

وتقدم انتر على حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، بفارق الاهداف في الجولة الاخيرة، وذلك بعد السقوط المفاجىء ليوفنتوس على ارض فيرونا 1-2.

ويعول المدرب ماورويتسيو ساري على لاعبيه لوقف نزيف النقاط، اذ خسر فريق “السيدة العجوز” مرتين في آخر ثلاث مواجهات على ارض نابولي وفيرونا.

ولم تكن مواجهة يوفنتوس الخميس على ارض ميلان في ذهاب نصف نهائي الكأس أفضل بكثير، اذ احتاج لركلة جزاء في الدقيقة الاخيرة ترجمها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليخرج بالتعادل 1-1 من ملعب سان سيرو.

قال مدافعه المخضرم ليوناردو بونوتشي “يتعين علينا تغيير ايقاعنا. نحن بحاجة للمزيد من الجميع”.

بدوره، قال فابيو باتريتشي مدير النادي الذي يستعد لمواجهة ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الشهر الجاري “هناك وحدة مطلقة مع المدرب. لدينا افكار واضحة مع ساري، تتخطى النجاح او الفشل في مباراة واحدة”.

تابع “في عشر سنوات نجح يوفنتوس دوما في التغيير واستمر بالنجاح والتنافس. الامر مماثل هذه السنة، نحن على مستوى التوقعات”.

ولم يخسر يوفنتوس ابدا على ارضه ضد بريشيا، ولم يحقق الاخير سوى اربعة انتصارات هذا الموسم، آخرها في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي.

بدوره، رأى ساري القادم الى يوفنتوس في صيف 2019 بعد رحلة قصيرة مع تشلسي الانكليزي “من الطبيعي ان يكون عملي تحت المجهر. نحن في شباط/فبراير ونقاتل على كل الجبهات، وهذا يتوافق مع الاهداف المرسومة”.

وبعد التعادل ضد ميلان، قال لقناة “راي سبورت”: “لست قلقا، فالقلق الوحيد في الحياة هو صحتك. تبدو مرحلة طبيعية نمر فيها، من غير الوارد ان يستمر الفريق في الصعود. هذه رياضة، لذا امور كثيرة تعتمد على الظروف البدنية والنفسية للكثير من اللاعبين..توقف نمونا في آخر ثلاثة اسابيع، نتلقى أهدافا يمكن تفاديها”.

ويأمل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في معادلة رقم الارجنتيني غابريال باتيستوتا وفابيو كوالياريلا، بالتسجيل للمباراة الحادية عشرة تواليا في الدوري.

وسجل رونالدو (35 عاما) 24 هدفا في مختلف المسابقات لـ”بيانكونيري” هذا الموسم، بينها 15 في آخر عشر مباريات في الدوري.

ويبدو الصراع ثلاثيا على اللقب، اذ يبتعد لاتسيو بفارق نقطة عن انتر ويوفنتوس، وهو لم يخسر في آخر 18 مباراة. ويعود سقوطه الاخير الى ايلول/سبتمبر امام انتر تحديدا (صفر-1) الذي يلتقيه مساء الاحد.

وأظهرت تشكيلة انتر بعض ملامح التعب، عندما خسرت على ارضها امام نابولي صفر-1 الاربعاء في ذهاب نصف نهائي الكأس، وذلك بعد عودة رائعة في الدوري عندما قلبت تأخرها بهدفين أمام ميلان الى فوز كبير 4-2 في الشوط الثاني.

لكن انتر لم يخسر سوى مرة وحيدة امام لاتسيو في آخر سبع مواجهات في الدوري، فيما سجل مهاجمه البلجيكي المتألق روميلو لوكاكو 12 هدفا خارج ملعبه هذا الموسم.

في المقابل، يملك لاتسيو المهاجم تشيرو اموبيلي، أحد أبرز هدافي القارة هذا الموسم الذي سجل 25 هدفا هذا الموسم بينها 15 على ملعبه.

وفي الصراع على المركز الرابع يبتعد اتالانتا بفارق 3 نقاط عن مطارده روما، قبل مواجهتهما المرتقبة السبت في برغامو.

خسر روما آخر مباراتين خارج ارضه، ويمر في فترة سيئة في الدوري، اذ حقق فوزا يتيما في آخر ست مباريات.

وبعد فوزه اللافت على انتر في الكأس، يبحث نابولي عن جمع النقاط لانقاذ موسمه السيىء، عندما يحل صاحب المركز الحادي عشر على كالياري الثامن والذي لم يفز في آخر تسع مباريات.

وبعد نجاحه ضد يوفنتوس، يسافر فيرونا المنتشي بمركزه السادس ليواجه اودينيزي الخامس عشر، فيما يحل تورينو الثالث عشر والجريح باربع خسارات متتالية، على ميلان العاشر الاثنين في ختام المرحلة. -(أ ف ب)