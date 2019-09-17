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يوفنتوس يُحرم من خدمات دوغلاس كوستا امام اتلتيكو مدريد للاصابة

منذ ساعتين

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روما – سيغيب البرازيلي دوغلاس كوستا، جناح يوفنتوس الإيطالي، عن مواجهة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، بداعي إصابة عضلية، بينما يخوض لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش تدريبات فردية رغم معاناته من آلام عضلية.

وكشف “البيانكونيري” في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت الاثنين: “أظهرت الفحوصات التي خضع لها بيانيتش اليوم عدم معاناته من إصابة عضلية، وأجرى اللاعب تدريبات منفردة”.

وكان اللاعب البوسني قد غادر مباراة “السيدة العجوز” السبت أمام فيورنتينا في الجولة الثالثة بـ”السيري آ” وانتهت سلبية النتيجة، بسبب آلام في عضلة الفخذ.

وأضاف البيان أنه: “في المقابل يعاني دوغلاس كوستا من إصابة على مستوى عضلة الفخذ اليمنى، وسيغيب نحو أسبوعين قبل أن يجري أشعة جديدة لتحديد فترة العلاج التي يحتاجها”.

أما البرازيلي دانيلو، الذي أصيب بشد عضلي خلال مباراة “الفيولا” أيضا، فسيعود لمران الفريق صباح اليوم الثلاثاء قبل السفر إلى مدريد لمواجهة “الروخي بلانكوس”.

كما سيفتقد بطل إيطاليا لخدمات قائده جورجيو كيليني الذي خضع لعملية جراحية بسبب قطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى. (إفي)

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