يوفنتوس يُحرم من خدمات دوغلاس كوستا امام اتلتيكو مدريد للاصابة

روما – سيغيب البرازيلي دوغلاس كوستا، جناح يوفنتوس الإيطالي، عن مواجهة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء على ملعب (واندا ميتروبوليتانو) في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، بداعي إصابة عضلية، بينما يخوض لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش تدريبات فردية رغم معاناته من آلام عضلية.

وكشف “البيانكونيري” في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت الاثنين: “أظهرت الفحوصات التي خضع لها بيانيتش اليوم عدم معاناته من إصابة عضلية، وأجرى اللاعب تدريبات منفردة”.

وكان اللاعب البوسني قد غادر مباراة “السيدة العجوز” السبت أمام فيورنتينا في الجولة الثالثة بـ”السيري آ” وانتهت سلبية النتيجة، بسبب آلام في عضلة الفخذ.

