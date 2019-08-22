يوفنتوس يُراهن مع ساري على تقديم أسلوب هجومي مختلف في “السيري آ”

ميلانو – يستهل يوفنتوس السبت حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب بارما، مع مدرب جديد هو المخضرم ماوريتسيو ساري، الذي سيحاول ابقاء “السيدة العجوز” على عرشها للموسم التاسع تواليا.

وعاد ساري (60 عاما) الى إيطاليا بعد موسم عاصف مع تشيلسي الإنجليزي، فبرغم الانتقادات النارية التي تعرض لها في موسمه الأول مع فريق غرب لندن، الا انه منحه لقب المسابقة الأوروبية الرديفة “يوروبا ليغ” على حساب مواطنه أرسنال.

ثلاثة أيام تفصلنا عن العودة 🙌 هل أنتم مستعدون 🤩؟#فورزا_يوفي ⚫⚪ pic.twitter.com/iAB3aBZzLo — JuventusFC (@Juventusfcar) August 21, 2019

وسيحلّ المدخن “الشره” والذي قاد الغريم المحلي نابولي سابقا الى منافسة يوفنتوس على اللقب، بدلا من ماسيميليانو أليغري الذي وضع فريق مدينة تورينو على قمة “سيري أ” في المواسم الخمسة الأخيرة.

وبعد التخلي عن قميصه التاريخي المقلّم بالابيض والاسود، يبحث يوفنتوس عن تغييرات في أسلوبه وخططه، فبرغم نجاحه الكبير في السنوات الماضية، الا ان أليغري انتُقد دوما لأسلوبه الدفاعي المتحفظ.

ويرغب مالكو الأندية بلعب جاذب واستعراضي لتعزيز شعبية أنديتهم خارج إيطاليا، ويَعِد ساري الذي يملك في رصيده لقبا وحيدا حققه مع تشلسي الموسم الماضي في يوروبا ليغ، بتقديم اسلوب هجومي مثير.

ويعتقد الحارس المخضرم جيجي بوفون، العائد من موسم عادي مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا بعد 17 عاما في صفوف يوفنتوس، ان التغيير قد يأتي بثماره، حيث قال الحارس البالغ 41 عاما: “اولئك الذين يسيرون على المسار عينه سيحققون دوما النتائج عينها. لذا يسعى يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا ويريد البحث عن مساحات جديدة”.

وتابع: “ساري ليس ثورة أو مقامرة. هو يمثل فقط مجالا لم يتم اختباره، قصة أخرى كاملة”، ومن بين خصوم “بيانكونيري” هذا الموسم، سيكون نابولي بقيادة المدرب الخبير كارلو أنشيلوتي في موسمه الثاني مع الفريق الجنوبي، وأنتونيو كونتي العائد الى بلاده للاشراف على إنتر العنيد.

لكن يوفنتوس انفق الكثير مانحا ساري تشكيلة صلبة تحاول إحراز لقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين، ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ العام 1996، حيث سيكون أفضل لاعب في العالم 5 مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يصر ساري انه “سيصنع الفارق”، نقطة الارتكاز الهجومية في موسمه الثاني بعد قدومه المدوي من ريال مدريد الاسباني، فيما يبرز القادم الجديد في خط الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت (19 عاما)، الى جانب المخضرمين جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي. (أ ف ب)