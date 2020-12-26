يومية “جوردن نيوز” تنطلق في الربع الأول من 2021

عمان-الغد- أعلن ناشر ورئيس مجلس إدارة صحيفتي “الغد” اليومية والوسيط الإعلانية، محمد عليان، عن إطلاق صحيفة “جوردن نيوز” اليومية، والتي ستصدر باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى موقع إلكتروني شامل وتطبيق هاتف ذكي، لتبدأ في طباعة ونشر أعدادها، ورقيا وإلكترونيا، في الربع الأول من العام المقبل.

وسيرأس هيئة تحرير الصحيفة الزميل خالد دلال، المستشار ومدير إدارة الإعلام والاتصال السابق في الديوان الملكي الهاشمي، فيما سيتولى الزميل محمود العابد منصب رئيس التحرير المسؤول فيها، وقد عمل سابقا نائبا لرئيس التحرير المسؤول ومديرا للتحرير في يومية الجوردن تايمز.

وقال عليان في تصريح للغد “إن الصحيفة ستلعب دورا مهما، كمنصة تدار بكل مهنية، لخدمة الأردن، قيادة وشعبا وقضاياه أمام العالم، وستركز على الخبر المحلي في جميع القطاعات، مع إيلاء أهمية خاصة لقضايا الشباب والمرأة وجذب الاستثمار والترويج للسياحة والمبادرات الإبداعية وريادة الأعمال”.

وأضاف أن “جوردن نيوز” سوف تدار حسب نموذج إدارة حديثة لغرفة الأخبار تعتمد على العمل الجماعي والتكنولوجيا المتقدمة وبناء الصحفي الشامل، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وأكد عليان أنه وفي خضم فوضى المعلومات في العالم، كما اتضح أثناء جائحة كوفيد 19، فإن المجتمع البشري أدرك أهمية الصحافة المتوازنة التي تتعامل بالحقائق، وتدقق في كل معلومة بحرفية ووعي كبير.

وبين أن الصحيفة ستضم فريقا صحفيا شابا رشيقا، من خيرة الكوادر الأردنية الإعلامية مهنية وخبرة.

يشار إلى أن الصحيفة قد استكملت جميع متطلبات ترخيصها، بما فيها موافقة مجلس الوزراء.