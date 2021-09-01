يومٌ كامل مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة… وهذا ما يجعلها الخيار الأفضل!

لم يكن سوق السماعات اللاسلكية بجودة الاستيريو أكثر نشاطًا مما هو عليه في عام 2021. مع وجود العديد من الخيارات المتنوعة، قد يبدو العثور على سماعات الأذن المناسبة أمرًا صعبًا. مع ذلك، أنت كمستخدم، تبحث عن الخيارات التي تعطي الأولوية لأمور مثل جودة الصوت وإلغاء الضجيج والراحة، وغيرها من الميزات الرائعة التي قد تحتاجها خلال يومك.

سماعات HUAWEI FreeBuds 4

أطلقت هواوي مؤخراً سماعات أذن بجودة الاستوديو مزودة بخاصية إلغاء الضجيج النشطة مع تصميم Open-fit ANC يناسب قناة الأذن ويوفر تجربة ارتداء مريحة لفترات طويلة هي HUAWEI FreeBuds 4. وإلى جانب ذلك، تأتي السماعات اللاسلكية الأحدث من هواوي مع خاصية اتصال الأجهزة الثنائي، وتفاعلات جديدة وعناصر تحكم بديهية، ومجموعة من الميزات الرائعة الأخرى.

سنأخذك في رحلة ليوم كامل مع سماعات الأذن الجديدة من هواوي لنظهر لك كيف تسهل حياتك طوال اليوم.

تمرين الصباح مع موسيقى بجودة الاستوديو

إذا كنت تحب بدء يومك مع التمارين الرياضية والاستماع إلى بعض الموسيقى الملهمة في الصباح الباكر قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية، فسماعات HUAWEI FreeBuds 4 رفيقك المفضل. يولد المحرك الديناميكي بمقاس 14.3 ملم والمدمج في صوت السماعة جهيرًا قوياً بسعة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مادة البوليمر البلوري السائل القوية وخفيفة الوزن على تقليل التشوه في المفتاح الموسيقي الثلاثي بحيث يصل نطاق استجابة التردد إلى 40 كيلو هيرتز، ما يمنح تفاصيل غنية للأغنية التي تستمع إليها.

استمع فقط لما تُحبّ واعزل أي أصوات غير مرغوب بها

عادة ما نتواجد في أماكن صاخبة للغاية، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية، لكن باستخدام سماعات HUAWEI FreeBuds 4، يمكنك بسهولة عزل الضوضاء المحيطة والغوص في عالم هادئ، حيث يمكن سماع كتاب صوتي بوضوح مع تفاصيل غنية لكل كلمة والاستمتاع بدقة النطق، كل ذلك بفضل تقنية إلغاء الضوضاء التي تستخدم الميكروفون المزدوج لتوفر أفضل إلغاء ضوضاء نشط على الإطلاق. ولتعزيز إلغاء الضوضاء في مختلف سيناريوهات الارتداء، تستخدم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تقنية إلغاء الضوضاء المتوافقة مع الأذن (AEM) التي تكشف شكل الأذن تلقائياً وتحدد الإعداد الأمثل لإلغاء الضوضاء نيابة عنك.

راحة بخفة الهواء

من الأمور التي نحبها في أحدث سماعات من هواوي عنصر الراحة في ارتدائها، فبعد استخدامها لفترات طويلة متنقلًا بين المكالمات الهاتفية والاستماع إلى الموسيقى في الصباح، ستشعر براحة شديدة لأنها لا تضغط على قناة الأذن.

ميزات رائعة تشكّل قيمة مضافة

تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أيضًا مزودةً ببعض المزايا الرائعة والمميزة والتي تجعل يومك أسهل وأكثر سلاسة. على سبيل المثال، من خلال ميزة اتصال الأجهزة الثنائي، يمكن لسماعات الأذن التبديل بسلاسة بين الجهاز اللوحي من هواوي عند مشاهدة فيلم مثلاً والانتقال إلى الهاتف لتلقي مكالمة. هذا إلى جانب التحكم الذكي في تشغيل الموسيقى/ الفيديو أو المكالمات باستخدام أدوات التحكم كالتمرير السريع/ النقر المزدوج/ الضغط لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تفضل الاسترخاء أثناء المساء والاستمتاع ببعض الألعاب، فإن وضع اللعب في السماعة الذي يتميز بزمن انتقال منخفض مثالي كونه يزيد وقت الاستجابة عند اللعب. وإذا كنت مهتمًا بتطوير محتوى الفيديو أو التدوين بشكل متكرر، فإن سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تدعم التسجيل الصوتي عالي الدقة بمعدل عينة يصل إلى 48 كيلو هرتز، ما يعني أن صوتك سيكون واضحًا ويمكن سماعه بدقة عند تسجيلك لمقاطع الفيديو.

رأينا

إذا كنت تريد سماعات أذن توفر صوتًا رائعًا بجودة الاستوديو وفي الوقت نفسه تريد التخلص من الضوضاء غير المرغوب فيها في محيطك، وتسعى لاقتناء سماعات أذن مريحة للغاية لتتمكن من ارتدائها طوال اليوم مع مزايا مذهلة، نوصيك بتجربة السماعات الأحدث من هواويHUAWEI FreeBuds 4 .

يقول نور الدين الخمايسة من صحيفة الغد بعد تجربته لسماعة HUAWEI FreeBuds 4: “سماعة مميزة أُرجِّح كفّتها مقارنة بالسماعات الأخرى، خفيفة جدًا في الأذن وبالوقت نفسه ثابتة ومتينة. الشحن كذلك يستمر لفترة زمنية طويلة نسبيًا، فلا أحتاج لشحنها يوميًا. ومن حيث نقاء الصوت، فهي ممتازة جدًا في توفير خاصية العزل التام ومنع الضجيج في نطاق وجودي، عدا عن استخدامها السلس أثناء العمل وتلقي المكالمات، والمسافة الممتازة التي تغطيها، والمكالمات الهاتفية وما تأمنه من وضوح ونقاء”.