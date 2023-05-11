يوم ثقافي ياباني في “العلوم والتكنولوجيا”

الرمثا- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أمس، يوما ثقافيا يابانيا، لتعريف الطلبة بالثقافة والحضارة اليابانية، بالتعاون مع السفارة اليابانية في عمان والجمعية الأردنية لخريجي “جايكا”.

واشتمل الحفل الذي افتتحه السفير الياباني في عمان جيرو أوكوياما، على عرض لتاريخ الثقافة والرياضة والتقاليد اليابانية، إضافة إلى الموسيقا اليابانية وعرض لأزياء تقليدية يابانية.

وبحث رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم مع السفير الياباني، سبل تطوير التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية اليابانية والجامعة.

وأشاد السفير أوكوياما بمسيرة التعاون بين الجامعة والمؤسسات العلمية اليابانية والسمعة العالمية التي تتمتع بها الجامعة، معرباً عن تقديره للجامعة على استضافة فعاليات هذا اليوم الثقافي.

وقال السالم، إن الاحتفال باليوم الثقافي الياباني، يأتي في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الجامعة والسفارة اليابانية، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالانفتاح على الحضارات العالمية وتعريف الطلبة بها، مضيفًا أن اليوم الثقافي الياباني يشكل فرصة مهمة لتعريف طلبة الجامعة على الحضارة اليابانية.

وبين أن الجامعة تركز بشكل كبير على الشراكات البحثية الدولية وتوسيع شبكة تعاونها الدولي مع الجامعات اليابانية، للاستفادة من أفضل الممارسات البحثية وإنتاج مخرجات علمية عالية الجودة.-(بترا)