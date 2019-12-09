“يوم حب التطوع”.. أنشطة موجهة للأطفال في “زها” الثقافي

معتصم الرقاد

عمان– يحتفل العالم في كل عام في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) باليوم العالمي للعمل التطوعي تقديرا لجهود العمال المتطوعين والجمعيات التطوعية، وحثهم على المزيد من العمل التطوعي.

وانطلاقا من دعم مراكز زها للعمل التطوعي والخدمة المجتمعية، أقام مركز زها/خلدا، يوم السبت الماضي، فعاليات تطوعية داخل مرافقه، تضمنت فقرات عدة قام بها متطوعون من أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي، وكانت موجهة للأطفال من رواد المركز. بدأ اليوم التطوعي بتطوع مؤسسة دار الفلاح بتقديم فقرة الحكواتي للأطفال؛ حيث قام الحكواتي من خلالها بقراءة قصص للأطفال، ثم تناقش معهم حول أهمية العمل التطوعي، وذكر أمثلة على هذه الأعمال في البيت والحي والمدرسة؛ حيث تفاعل الأطفال مع هذه الفقرة من خلال الأسئلة والمناقشات والعروض التي قدمها الأطفال مع الحكواتي.

وقدم الحكواتي هذه الفعالية على جلستين لتغطي أطول فترة زمنية، ويحضرها أكبر عدد من الأطفال، واختتمت فقرة الحكواتي بتوزيع الهدايا والجوائز التي تطوعت بتقديمها دار الفلاح في نهاية هذه الفقرة.

وتوجه الأطفال الى المسرح لعرض رسومات من أعمال أطفال مركز زها؛ حيث شرح فريق العمل التطوعي هذه الرسومات، وتم أخذ الصور التذكارية للأطفال بجانب أعمالهم الفنية بمساعدة متطوعين في مجال التصوير وقاموا بتجهيز إطارات تصوير يدوية لتصوير الأطفال باستخدامها.

كما وتطوع فريق من الشباب لإسعاد الأطفال المشاركين، وإدخال الفرحة على قلوبهم من خلال فقرة الرسم على الوجوه، والتي تخللها مساعدة الأطفال على عمل رسومات خاصة بهم.

وقبل الانتهاء من يوم حب التطوع، توجه الأطفال الى قاعة متعددة الأغراض داخل مركز زها؛ حيث تطوع صالون أميرة للسيدات بتقديم خدمات تجميل مجانية للأطفال.

كما وقد تم توزيع وجبات مجانية تطوعت شركة سنيورة بتقديمها لفريق العمل التطوعي والأطفال الحضور.

واختتم اليوم التطوعي بمرافقة الشباب من فريق العمل التطوعي للأطفال الحضور الى شجرة الأمنيات داخل مركز زها؛ حيث قام كل طفل بكتابة أمنيته ووضعها داخل صندوق الأمنيات في الشجرة.

ومع اختتام فعاليات “يوم حب التطوع”، تم أخذ صور تذكارية من قبل الشباب المتطوعين للأطفال الحضور.

واختتم اليوم بتقديم وجبات تطوعت بتقديمها شركة “سنيورة” للأطفال والمشاركين في اليوم التطوعي.