يوم دام.. أكثر من 20 وفاة وإصابة بحادثي سير مروعين في الأردن

شهدت المملكة اليوم الأربعاء حادثين مروعين منفصلين، نتج عنهما 12 وفاة و 13 إصابة، في كفرنجة بمحافظة عجلون، وفي منطقة نزول العدسية.

وفي التفاصيل، وقع الحادث الأول بمنطقة كفرنجة بمحافظة عجلون، توفي فيه 4 أشخاص إثر تدهور سيارة بمنحدر سحيق.

ويذكر أن الوفيات من الجنسة السورية والأسترالية، وتم إخلاؤهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي.

وفي الحادث الثاني، توفي 8 أشخاص وأصيب 13 آخرون بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، في منطقة العدسية، بتدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بثلاث مركبات، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى، وهم قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث، فيما أعيد فتح الطريق أمام حركة السير .