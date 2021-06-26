يوم صحي خاص بذوي الإعاقة في الزرقاء الأحد

عمان- الغد- ينظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، يوما صحيا مجانيا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمركز مراد الأمل للتربية الخاصة، في الزرقاء، غدا الأحد.

ويهدف اليوم الصحي الذي يأتي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الارتقاء بالمستوى الصحي لأبناء المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيقدم اليوم الصحي استشارات طب عام، وجلسات إرشاد نفسي، وفحوصات السكري والضغط والنظر، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى الكشف عن مشكلات الأسنان، وخدمات التغذية، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة.

وتتضمن الخدمات المقدمة أيضا، استشارات سمعية، وتربية خاصة، ونطق، وعلاج طبيعي ووظيفي، إضافة إلى خدمات المكتبة الصحية المتنقلة التي توزّع بروشورات تثقيفية وتوعوية بقضايا مختلفة.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة الاعتمادية للمرة الثانية بتميز، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.

ويقدم المعهد خدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويعقد سنويًا عددًا كبيرًا من الدورات في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.