يوم صحي خاص بذوي الإعاقة في منطقة النزهة الثلاثاء

الغد – ينظم معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، يوما صحيا مجانيا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمركز جهد للدعم المجتمعي في منطقة النزهة الثلاثاء المقبل.

ويسعى المعهد من خلال اليوم الصحي، الذي يأتي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الارتقاء بالمستوى الصحي لأبناء المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيقدم اليوم الصحي استشارات طب عام، وجلسات إرشاد نفسي، وفحوصات السكري والضغط والنظر، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى الكشف عن مشكلات الأسنان، وخدمات التغذية.

وتتضمن الخدمات المقدمة، التي ستقام مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة، استشارات سمعية، وتربية خاصة، ونطق، وعلاج طبيعي ووظيفي، إضافة إلى خدمات المكتبة الصحية المتنقلة التي توزّع بروشورات تثقيفية وتوعوية بقضايا مختلفة.

ومعهد العناية بصحة الأسرة حاصل على شهادة الاعتمادية للمرة الثانية بتميز، ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة، وتدريبًا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال، وخدمات ضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويعقد سنويًا عددًا كبيرًا من الدورات في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.