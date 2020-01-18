يوم طبي مجاني في كلية الزرقاء الجامعية



عمان-بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نظمت وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي في جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع مختبرات ميجا لاب ومركز الشامي للعيون وصيدلية استر اورانج يوما طبيا مجانيا في كلية الزرقاء الجامعية بحضور الدكتور خالد الزعبي مساعد رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع المحلي مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي وعميد كلية الزرقاء الجامعية الدكتور يحيى القضاه.

وتم تقديم خدمات الفحوص الطبية للعاملين في الكلية من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأبناء المجتمع المحلي.

وقال الدكتور الزعبي إن وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي تسعى لتحقيق رؤية الجامعة واستراتيجيتها في محور خدمة المجتمع المحلي وتوجيهات الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس الجامعة لتقديم خدمات متميزة لأبناء المجتمع الأردني في كافة المحافظات لانتشار الجامعة من خلال كلياتها على أرض الوطن.

وأضاف اننا بهذه المناسبة الغالية على قلب كل أردني قمنا بعمل برنامج متكامل متنوع للاحتفال بهذه المناسبة من خلال إقامة العديد من الأيام الطبية والمحاضرات القيمة في عدد من كليات الجامعة.