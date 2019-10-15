صحة وأسرة

يوم طبي مجاني لجمعية لفتا الخيرية

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد – اقامت جمعية لفتا العربية للعمل الخيري وبالتنسيق مع اللجنة النسائية للجمعية، يوما طبيا ومحاضرة توعوية عن سرطان الثدي، وتخلل اليوم الطبي فحص طبي مجاني بالتعاون مع البرنامج الاردني لسرطان الثدي التابع لمركز الحسين للسرطان.

وتم خلاله اخضاع 42 سيدة للفحوصات السريرية، حيث تم تحويل 8 منهن الى مركز الحسين للسرطان لمزيد من الفحوصات الطبية، ويأتي هذا النشاط، ضمن برامج الجمعية لخدمة المجتمع المحلي.

وحضر اليوم الطبي النائب ديما طهبوب الى جانب مشاركة الشرطة النسائية بالنشاط، وفي ختام اليوم المجاني قام رئيس الجمعية المهندس سامي شنك بتسليم درع الجمعية لمندوبة مركز الحسين للسرطان، وذلك تقديرا لجهودها الكبيرة في اليوم الطبي المجاني، والمشاركة الكبيرة والتي انجحت العمل.

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