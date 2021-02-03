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400 طلب بيوم وظيفي في مهني جرش

منذ 48 دقيقة

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صابرين الطعيمات

جرش – عقد اليوم في المعهد  يوم وظيفي بحضور مدير مديرية التدريب المهني إقليم الشمال المهندس زياد بطانية و مدير المشروع السياحي المهندس جهاد مسانده

حيث استهدف هذا اليوم مجموعة من خريجي برنامج الفندقة لمعهد جرش و إقليم الشمال  بالإضافة إلى أبناء المجتمع المحلي الباحثين عن العمل .

حيث أكد مدير المعهد المهندس محمد العتوم على أن هذه الفعالية تأتي من أجل مساعدة أبناء المحافظة في الحصول على الوظائف واستكمالا لما بداء فيه المعهد  من تدريب أبناء المحافظة و أعدادهم لسوق العمل .

تقدم حوالي 400 شخص طالب وظيفة و سوف يتم توظيفهم على دفعات ممن تنطبق عليه شروط الوظيفة حسب ما إفاد مندوب الشركة .

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