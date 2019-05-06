يوم وظيفي في مهني المشارع يوفر 200 فرصة عمل

الأغوار الشمالية- أقيم في معهد التدريب المهني في المشارع اليوم الاثنين، يوم وظيفي لأبناء المنطقة لتوفير 200 فرصة عمل في مصنع كلاسيك للألبسة الذي افتتح اخيرا في منطقة ازمالية في المنطقة بحسب ما أفاد مدير التدريبي المهني في وادي الاردن ضياء الدين المنسي.

وتحدث المنسي خلال افتتاحه فعاليات اليوم الوظيفي عن اهمية الايام الوظيفية في توفير فرص عمل مباشرة وسريعة، لافتا الى ان خريجات دورات الخياطة من المعهد افدن من اليوم الوظيفي لتوفر مهارات عملية لديهن.

واقيم اليوم الوظيفي بالتعاون بين مصنع كلاسيك للألبسة والمعهد ومديرية عمل الشونة الشمالية.-(بترا)