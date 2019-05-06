إربدمحافظات

يوم وظيفي في مهني المشارع يوفر 200 فرصة عمل

منذ 33 دقيقة
فرص عمل- (تعبيرية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الأغوار الشمالية- أقيم في معهد التدريب المهني في المشارع اليوم الاثنين، يوم وظيفي لأبناء المنطقة لتوفير 200 فرصة عمل في مصنع كلاسيك للألبسة الذي افتتح اخيرا في منطقة ازمالية في المنطقة بحسب ما أفاد مدير التدريبي المهني في وادي الاردن ضياء الدين المنسي.

وتحدث المنسي خلال افتتاحه فعاليات اليوم الوظيفي عن اهمية الايام الوظيفية في توفير فرص عمل مباشرة وسريعة، لافتا الى ان خريجات دورات الخياطة من المعهد افدن من اليوم الوظيفي لتوفر مهارات عملية لديهن.

واقيم اليوم الوظيفي بالتعاون بين مصنع كلاسيك للألبسة والمعهد ومديرية عمل الشونة الشمالية.-(بترا)

مقالات ذات صلة

تحسن في صحة أطفال أصيبوا في حريق إربد

منذ ساعتين

العقبة: 37 وفاة و 489 اصابة بحوادث سير العام الماضي

منذ 4 ساعات

انطلاق فعاليات اليوم الثقافي في “اليرموك”

منذ 14 ساعة

بلدية دير أبي سعيد تباشر بتنفيذ عطاءات

منذ 14 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock