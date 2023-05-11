يوم ياباني ثقافي في “العلوم والتكنولوجيا”

نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بالتعاون مع السفارة اليابانية في عمان والجمعية الأردنية لخريجي “جايكا” يوما يابانيا ثقافيا لتعريف طلبة الجامعة بالثقافة والحضارة اليابانية.

وتضمن اليوم الذي افتتحه السفير الياباني في عمان جيرو أوكوياما، يرافقه عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة عرضا لتاريخ الثقافة والرياضة والتقاليد اليابانية، بالإضافة الى عرض لأزياء تقليدية يابانية، والموسيقى اليابانية.

وأثنى السفير الياباني ” أوكوياما ” على مسيرة التعاون بين الجامعة والمؤسسات العلمية اليابانية مشيداً بالسمعة العالمية التي تتمتع بها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ومعرباً عن تقديره للجامعة على استضافة فعاليات هذا اليوم الثقافي.

وكان السفير الياباني قد استهل زيارته للجامعة بلقاء رئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم وبحث معه سبل تطوير التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية اليابانية والجامعة.

وقال الدكتور السالم أن الاحتفال باليوم الثقافي الياباني يأتي في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الجامعة والسفارة اليابانية، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالانفتاح على الحضارات العالمية وتعريف الطلبة بها، مضيفًا أن اليوم الثقافي الياباني يشكل فرصة مهمة لتعريف طلبة الجامعة على الحضارة اليابانية.

واضاف ان الجامعة تركز بشكل كبير على الشراكات البحثية الدولية وتوسيع شبكة تعاونها الدولي مع الجامعات اليابانية للاستفادة من أفضل الممارسات البحثية، وإنتاج مخرجات علمية عالية الجودة.