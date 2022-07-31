يونان والصقار يطربان جمهور “الشمالي” بباقة فنية ملونة

أحمد الشوابكة

جرش- تلألأ نجما الفنانة السورية فايا يونان والفنان عيسى الصقار في سماء المسرح الجنوبي أثناء تقديمهما أمسية غنائية، كل على حدة، أول من أمس، في الليلة الثالثة من عمر فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته السادسة والثلاثين، الذي يحمل شعار “نورت ليالينا” لهذا العام.

وقدمت فايا، خلال الحفل، توليفة غنائية من أشهر أغانيها بدأتها بمختارات منها: “بيناتنا في بحر”، “في الطريق إليك”، “يا ليته يعلم”، “يا قاتلي”، “غنى”، “كيفنا تنيتاتنا” و”صدى موالنا”، مع مزجها بتوليفة منتقاة من أشهر الأغاني المصرية الكلاسيكية على طريقتها الخاصة.

وعادت يونان، التي تشارك لأول مرة في فعاليات المهرجان، في وصلتها الغنائية، إلى مربع أغانيها الخاصة، لتمتع الجمهور بأدائها الغنائي من خلال تقديم باقة من أغانيها الخاصة، من أبرزها: “يمكن نسي إنو الهوا فكرة، باب القلب واقف على نقرة.. أول هالدني، يا صبي، بكراً”، متابعة على مدار الساعة، متنقلة بين أعمالها، إضافة إلى مقتطفات من العرض الحي لتقديم عدد من الأغاني الشهيرة التي أطربت بها جمهور المسرح الشمالي.

وعبرت عن شكرها لإدارة مهرجان جرش منارة الثقافة والفن، التي سمحت لها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي القني السياحي، والالتقاء بجمهورها الذي جاء وتفاعل مع أدائها الغنائي طيلة مدة الأمسية، وتمنت أن يبقى الأردن دائماً وطن الفرح والسلام والتطور والإبهار.

وأصبحت الفنانة السورية الشابة فايا يونان من الفنانات اللواتي حققن نجاحاً باهراً لإحيائها العديد من الحفلات الناجحة، التي أكسبتها تفوقاً في عالم الغناء، بخاصة لعذوبة صوتها وتميزها في اختيار أغانيها ذات المواضيع الهادفة، مما جعل أعمالها تصنف ضمن الفن الراقي، وأخذت طابعاً عربياً خالصاً، محققة انتعاشاً فنياً متميزاً، كان آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة في سورية للعام 2018، ضمن جوائز “داف باما” الألمانية، وإطلاقها كليب “بغداد”، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح في “الكراود فيندينج” أو التمويل الجماهيري، عبر أولى أغانيها “أحب يديك”، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة التي تخطت حاجز المليون مشاهدة، لتصبح من أكثر أغاني فايا استماعاً وشهرة.

يذكر أن فايا يونان أطلقت ألبومها الأول “بيناتنا في بحر”، ثم احتفت مؤخرا بإطلاق ألبومها الثاني “حكايا القلب” الذي أطلقت أغانيه المصورة تباعاً بشكل فردي. ومنها “يا قاتلي”، “كيفنا تنيناتنا”، “غن”، “يمكن نسي”، “صدى موالنا”، كما غنت رائعة أبي فراس الحمداني “فليتك تحلو”، وقدمت لأول مرة أغنية بدوية بعنوان “خلخالها”.

وعلى وقع الأنغام الأردنية وإيقاعات الدبكة، استطاع الفنان الأردني عيسى الصقار، أن يهز مدرجات المسرح الشمالي بأدائه المبهر الذي أدخل حماس الجمهور في تقديمه باقة من الأغاني الفلكلورية والشعبية طيلة الوصلة الغنائية التي أحياها.

وقدم الصقار، وسط حفاوة وتفاعل واسع من الجمهور، باقة من أشهر الأغاني الفلكلورية، برفقة فرقته الموسيقية، وافتتح بعد دخوله المسرح بأغنية “ردي”، ثم تنقل إلى أغنية “مطلوب اسمك” تبعها “الله معك”، ثم “سراقة حرامية”، ليقدم جديده “والله ما بركب الباص”، وأخذ محبوه يرددون معه كلماتها التي يحفظونها عن ظهر قلب.

وحيا الصقار جمهوره، مبدياً اعتزازه وسعادته بأن يشارك بإحياء حفل في هذا الحدث الثقافي الفني الأبرز، وأن يقف على خشبة المسرح الشمالي والالتقاء بجمهور جرش. وفي نهاية اليوم الثالث من فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، كرمت إدارة المهرجان السورية فايا يونان والأردني عيسى الصقار بدرع المهرجان، كلاً على حدة.