يونايتد في رحلة شاقة ضد جاره سيتي وفيلا لاقصاء ليستر

لندن – يحل مانشستر يونايتد الأربعاء ضيفا على جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في اياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم، وذلك في مهمة صعبة لتعويض خسارته ذهابا 1-3، فيما سيحاول أستون فيلا الافادة من عاملي الارض والجمهور الثلاثاء امام ليستر سيتي وكسر تعادلهما (1-1 ذهابا).

🗣 Ole: "We've got another big week [ahead of us] after a relentless two months.

"We’ve got two more games before we have a little break, so the players will have enough energy for those."#MUFC pic.twitter.com/BfAcCApz38

— Manchester United (@ManUtd) January 27, 2020