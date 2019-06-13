يونايتد يحدد “سعر بوغبا”.. ويعقّد “مهمة زيدان”

مانشستر- وسط ترقب ومفاوضات بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، كشف مانشستر يونايتد الإنجليزي عن السعر المطلوب للتخلي عن نجمه بول بوغبا هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة “ميرور”، أكد مصدر أن “الشياطين الحمر” أبلغا الناديين بأنهم مستعدون لبيع بول بوغبا مقابل 170 مليون يورو.

وتوقع خبراء أن يكون الرقم المرتفع الذي أشارت له الصحيفة “منفرا” لكبار أندية أوروبا، خاصة مع تذبذب مستوى بوغبا خلال فترة لعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيزيد هذا الرقم المرتفع مهمة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تعقيدا، خاصة بعد أن أشارت تقارير قبل أيام إلى نيته الصريحة بالتعاقد مع مواطنه بوغبا في ريال مدريد.

وكانت الصحيفة قد أكدت سابقا أن زيدان يضع بوغبا على رأس اهتماماته، فيما يصر رئيس النادي فلورنتينو بيريز على التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، بسبب سعره المنخفض وسهولة التعاقد معه.

كما تأتي الأنباء عن سعر بوغبا بعد ساعات من خبر اجتماع المدير الرياضي في يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، بإدارة مانشستر يونايتد في لندن، للتفاوض بشأن عودة بوغبا لليوفي.

وقد يكون المبلغ المرتفع طريقة مانشستر يونايتد ومدربه أولي غونار سولشاير للإبقاء على النجم الفرنسي لموسم آخر مع الفريق، أو قد يكون محاولة للحصول على أعلى مبلغ ممكن مقابل بيعه.