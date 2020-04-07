يونس وإيمان يحتفلان بزفافهما بدعوة الأقارب للالتزام ببيوتهم

إربد– غلف العروسان يونس وإيمان ليلة العمر التي ينتظرانها بأجواء لا تخلو من الطرافة في ظل انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، بدءا ببطاقة ذيلتها عبارة “أبعد الله عنكم كورونا وأدام عافيتكم”، تعلوها صورة عروسين يرتديان الكمامة، وأخرى تدعو إلى التزام المنازل والدعاء للعروسين بالبركة.

فالعروسان لم يتمكنا من إقامة حفل زفافهما كما تمنياه بسبب أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على مناحي الحياة كافة، فاقتصر الحفل على عدد قليل لم يتجاوز سبعة أشخاص من الأقارب.

يقول العريس يونس لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، حجزنا صالة أفراح في محافظة إربد لإقامة حفل الزفاف في 5 نيسان الجاري، إلا ان الحظر المفروض بسبب فيروس الكورونا، حال دون ذلك ما دفعنا لاقتصار الحفل على سبعة أشخاص التزموا بالتباعد الاجتماعي. وعبر عن رضاه وسعادته لإتمام الحفل الزواج رغم بساطته، وان الدعاء بالبركة من الأهل والأحبة هو “النقوط”. ودعت العروس -والفرحة تعلو محياها- صديقاتها وقريباتها للاحتذاء بها في الزواج بهذه الطريقة. ودعا العروسان الله عز وجل، أن ينشر الفرح في الوطن الغالي، ويزيل هذه الغمة عنا والعالم اجمع، وأن يأخذ الناس من هذه الأزمة دروسا مهمة في الحياة، منها عدم إثقال كاهل الشباب بتكلفة الزواج وتكون الأعراس بسيطة ومباركة من خلال تخفيفها على الناس.

بترا