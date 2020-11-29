يونيسف.. خطوة إلى الوراء: عينة “منصة درسك” لا تمثل المدارس على المستوى الوطني

عمان- الغد- أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف ) أن العينة التي أوردتها في الدراسة التي نشرتها حول منصة درسك هي عينة لا تمثل المدارس على المستوى الوطني وقالت المنظمة في توضيحها:

( اشارة للخبر المنشور بتاريخ 2020-11-28 ، حول دراسة أجرتها اليونيسف للطلاب في الأردن حول “منصة درسك”، نود التنويه الى ان تلك الارقام مأخوذة من دراسة تجريبية شملت 450 طالبًا وطالبة في الصفوف ما بين الرابع وحتى التاسع من المنتفعين من برنامج “مكاني” التابع لليونيسف ، وليست عينة تمثيلية على المستوى الوطني.لذا اقتضى التوضيح

مع الشكر )

والجدير بالذكر أن مشروع ( مكاني ) تم إطلاقه عام 2015 من قبل منظمة يونيسيف بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والعمل والتخطيط، حيث أنه “مشروع تعليم غير رسمي يهدف إلى توفير خدمات التعليم البديل للفئات المستهدفة وهي : الأطفال المتسربين من المدارس (أردنيين وسوريين)، الأطفال المنخرطين في سوق العمل، الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة (اللاجئين السوريين)، والأطفال المنفصلين عن ذويهم” .

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن نسبة الطلبة الذين دخلوا منصة درسك بلغ 88.5% .