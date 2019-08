يوهان كرويف يعود إلى برشلونة بتمثال وملعب يحمل اسمه

برشلونة – سيعود أسطورة كرة القدم الهولندي الأسطوري يوهان كرويف إلى الصدارة هذا الأسبوع في برشلونة، بالكشف عن تمثال لتكريمه في “كامب نو” وافتتاح ملعب يحمل اسمه في المدينة الرياضية للفريق الكاتالوني.

وسيكون الاثنين والثلاثاء يومي يوهان كرويف، لاعب ومدرب برشلونة سابقا، الذي اختار البرسا ليمنحه كل موهبة ومهارة أحد أهم الرموز الرياضية في تاريخ النادي.

ورحل كرويف عن عالمنا في 24 آذار (مارس) من العام 2016 بعد صراع طويل مع سرطان الرئة.

🏟 On 27 August the new @JohanCruyff Stadium will be officially opened, the first element of the 'Espai Barça' 🔵🔴 pic.twitter.com/nOeS8aqPSU

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2019