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يوهان كرويف يعود إلى برشلونة بتمثال وملعب يحمل اسمه

منذ 19 دقيقة

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برشلونة – سيعود أسطورة كرة القدم الهولندي الأسطوري يوهان كرويف إلى الصدارة هذا الأسبوع في برشلونة، بالكشف عن تمثال لتكريمه في “كامب نو” وافتتاح ملعب يحمل اسمه في المدينة الرياضية للفريق الكاتالوني.

وسيكون الاثنين والثلاثاء يومي يوهان كرويف، لاعب ومدرب برشلونة سابقا، الذي اختار البرسا ليمنحه كل موهبة ومهارة أحد أهم الرموز الرياضية في تاريخ النادي.

ورحل كرويف عن عالمنا في 24 آذار (مارس) من العام 2016 بعد صراع طويل مع سرطان الرئة.

وسيتم مساء يوم غد الاثنين الكشف عن تمثال مخصص لكرويف في الساحة المقابلة لملعب “كامب نو”، في مساحة يوجد بها بالفعل تمثالان، أحدهما لمن كان أيضا أسطورة بالنسبة لبرشلونة، المجري لاديسلاو كوبالا، والآخر لفرانسيسكو ميرو سانس، الذي كان رئيس النادي ومن دفع ببناء ملعب برشلونة.

وفي المدينة الرياضية للبرسا وبعد تأخر سنوات، سيجري الثلاثاء افتتاح ملعب كرة القدم الجديد، ليحل محل (مينيإستادي)، الذي سيتم هدمه لبناء (بالاو بلاوجرانا)، حيث سيحمل الملعب الجديد اسم “إستادي يوهان كرويف”، تخليدا لذكرى الشخصية الأكثر حسما على مستوى كرة القدم في تاريخ برشلونة، وهو يسع لـ 6 آلاف مشجع، وسيكون مقرا للفريق الرديف والفريف النسائي وللمباريات الدولية للناشئين.

وستجري مراسم افتتاح الملعب الجديد في الساعة 19:00 مساء، وبعدها بساعتين سيفتتحه فريقا الناشئين لأياكس الهولندي وبرشلونة خلال مباراة ودية. (إفي)

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