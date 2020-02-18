“يويفا” تمنح جائزة “رجل المباراة” بدءا من ثمن نهائي التشامبيونزليغ

مدريد – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أنه بدءا من الدور ثمن النهائي بدوري الأبطال سيتم تسليم جائزة “أفضل لاعب في المباراة”، والذي سيتم اختياره من قبل مجموعة من الملاحظين الفنيين مكونة من لاعبين ومدربين ومنهم الإسبان آيتور كارانكا وروبرتو مارتينيز وخينيس ميلينديز.

وبجانب كارانكا، اللاعب الأسبق لأثلتيك بيلباو وريال مدريد والمدرب الأسبق لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، ومارتينيز المدرب الحالي لمنتخب بلجيكا وميلينديز المسؤول السابق لقطاعات الناشئين في إسبانيا، يتواجد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت وفيل نيفيل مدرب منتخب “الأسود الثلاثة” النسائي.

كما تضم المجموعة لاعب ميلان وأتلتيكو مدريد الأسبق كوزمين كونترا، والذي قاد “الأتزوري” في الفترة ما بين 2017 و2019 ، وباكي بونر حارس مرمى منتخب آيرلندا الأسبق وويلي روتنشتاينر الخبير النمساوي.

وستقرر هذه المجموعة التابعة لـ”يويفا” في كل مباراة، بدءا من الدور ثمن النهائي، من الذي يستحق لقب “رجل المباراة” ومن ثم تسليمه الجائزة عقب انتهاء اللقاء. (إفي)