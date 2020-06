مدريد – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التزامه بمكافحة القرصنة وأثنى على تقرير منظمة التجارة العالمية الذي قال إن عمليات البث التي تقوم بها شركة (بي أوت كيو) غير قانونية.

وقال (يويفا) في بيان: “قرار اليوم يظهر أن من يتورط في القرصنة لا يجب أن يظن نفسه فوق القانون”.

وأشار البيان إلى أن: “من يسعون لاعتبار (بي أوت كيو) قدوة عليهم ألا يشككوا في أن (يويفا) سيفعل كل ما في وسعه لحماية حقوقه ودعم شركائه”.

UEFA has responded to a @WTO report published today by reiterating its commitment to fighting audio-visual piracy.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) June 16, 2020