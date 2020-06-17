آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

يويفا: من يتورط بالقرصنة لا يعتقد أنه فوق القانون

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يؤكد التزامه بمكافحة القرصنة

منذ 53 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التزامه بمكافحة القرصنة وأثنى على تقرير منظمة التجارة العالمية الذي قال إن عمليات البث التي تقوم بها شركة (بي أوت كيو) غير قانونية.

وقال (يويفا) في بيان: “قرار اليوم يظهر أن من يتورط في القرصنة لا يجب أن يظن نفسه فوق القانون”.

وأشار البيان إلى أن: “من يسعون لاعتبار (بي أوت كيو) قدوة عليهم ألا يشككوا في أن (يويفا) سيفعل كل ما في وسعه لحماية حقوقه ودعم شركائه”.

يشار إلى أن (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيرهما الآسيوي مع الدوريات الأوروبية الرئيسية قد طالبوا بشكل مشترك مواجهة القرصنة الرياضية الدولية بعد انتهاك حقوق بث بطولاتهم من قبل الشبكة المذكورة.

يذكر أن شبكة (بي أوت كيو) ظهرت مؤخرا في عدد من الدول العربية وتقوم ببث المسابقات الرياضية الرئيسية فيها، رغم عدم حصولها على حقوقها، التي تعود أغلبها لشبكة قنوات (بي إن سبورتس) القطرية. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

توصية بانطلاق الدوري الاردني للمحترفين في 3 اغسطس

منذ دقيقتين

تغريدات .. هازارد يُشارك بإعلان شوكولاتة وتوريس يستعيد الذكريات

منذ 20 دقيقة

البريميرليغ يعود إلى المنافسة بعد توقف 100 يوم

منذ 43 دقيقة

سانتوس مستمر مع رأس الجهاز الفني لمنتخب البرتغال حتى 2024

منذ 59 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock