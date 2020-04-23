“يويفا” يؤجل كأس الأمم الأوروبية للسيدات إلى العام 2022

مدريد – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس، تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات، لتقام في إنجلترا بين 6 و31 تموز (يوليو) عام 2022، وليس في صيف العام 2021، كما كان مخططا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا القرار تجنب تزامن المسابقة مع كأس الأمم الأوروبية للرجال، التي تم تأجيلها من عام 2020 إلى عام 2021 بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. (إفي)