“يويفا” يؤجل نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى

باريس – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تأجيل المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” اللتين كانتا مقررتين في أيار/مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان له: “اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا رسميا بتأجيل المباراتين النهائيتين اللتين كانتا مقررتين في 27 أيار/مايو على ملعب غدانسك في بولندا بالنسبة ليوروبا ليغ، و30 منه على ملعب أتاتورك في اسطنبول بالنسبة لدوري الأبطال.

وأضاف: “لم يتخذ أي قرار بشأن الموعدين الجديدين. ستقوم مجموعة العمل التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي بدراسة الخيارات المحتملة، لقد بدأت المجموعة بالفعل في فحص الجدول الزمني”، واعدا بالإعلان عن الموعدين الجديدين “في الوقت المناسب”.

وتابع أن مجموعة العمل التي تم تعيينها من قبل يويفا هدفها دراسة الحلول الممكنة من أجل “إكمال الموسم الحالي” واجتمعت الخميس الماضي مع ثلاثة أعضاء من الاتحاد الأوروبي، وثلاثة أعضاء من الرابطة الأوروبية للأندية، وعضو من رابطة الدوريات الأوروبية، وممثل من رابطة الدوري الإسباني وآخر من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020