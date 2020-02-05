“يويفا” يؤكد أن فيروس “كورونا” لا يشكل تهديدا ليورو 2020

موسكو – قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن فيروس كورونا الصيني لا يمثل تهديدا لبطولة (يورو 2020) التي ستلعب في الفترة بين 12 حزيران (يونيو) و12 تموز (يوليو) المقبلين.

وقال مدير الملاعب في (يويفا) أندرياس شار وفقا لوكالة (إنترفاكس) الروسية: “ليس تهديدا، لا نعرف بالطبع ما الذي سيحدث وإن كانت ثمة حاجة لإدخال تعديل ما أو اتخاذ إجراءات إضافية”.

¡SEPA! La UEFA niega que el coronavirus chino sea una amenaza para la Eurocopa #5Feb #Venezuela https://t.co/TwpXQqOIuo — Maduradas.com (@maduradascom) February 5, 2020

يذكر أن مونديال ألعاب القوى للصالات المغطاة الذي كان مقررا إقامته في مدينة نانينج الصينية قد تم إلغاؤه بسبب الفيروس، فيما منح شار الضوء الأخضر لاستضافة ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات (يورو 2020) في مدينة سان بطرسبرج الروسية، وكذلك مباراة أخرى في ربع النهائي، معتبرا أن الملعب مقارنة ببقية استادات أوروبا “في حالة جيدة للغاية”. (إفي)