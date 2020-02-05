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“يويفا” يؤكد أن فيروس “كورونا” لا يشكل تهديدا ليورو 2020

منذ ساعة واحدة

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موسكو – قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن فيروس كورونا الصيني لا يمثل تهديدا لبطولة (يورو 2020) التي ستلعب في الفترة بين 12 حزيران (يونيو) و12 تموز (يوليو) المقبلين.

وقال مدير الملاعب في (يويفا) أندرياس شار وفقا لوكالة (إنترفاكس) الروسية: “ليس تهديدا، لا نعرف بالطبع ما الذي سيحدث وإن كانت ثمة حاجة لإدخال تعديل ما أو اتخاذ إجراءات إضافية”.

يذكر أن مونديال ألعاب القوى للصالات المغطاة الذي كان مقررا إقامته في مدينة نانينج الصينية قد تم إلغاؤه بسبب الفيروس، فيما منح شار الضوء الأخضر لاستضافة ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات (يورو 2020) في مدينة سان بطرسبرج الروسية، وكذلك مباراة أخرى في ربع النهائي، معتبرا أن الملعب مقارنة ببقية استادات أوروبا “في حالة جيدة للغاية”. (إفي)

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