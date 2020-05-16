“يويفا” يؤكد عدم نظام المشاركة في منافسات الأندية للموسم المقبل

مدريد – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت، أنه لم يطرح فكرة تغيير نظام المشاركة في مسابقات الأندية للموسم المقبل، في ظل إنهاء دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا الدوري بشكل مبكر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما قررت دول أخرى استئناف البطولة مثل ألمانيا.

وأوضح الاتحاد: “فيما يخص بعض التصريحات التي صدرت في مقابلة مع محطة بي إن، يريد يويفا أن يوضح أن الرئيس ألكسندر سيفيرين، إن الأندية التي لم تنه الدوريات هذا الموسم عليها أن تستعد لخوض التصفيات للموسم المقبل، لم يذكر أي تغيير في نظام المشاركة”.

Alors qu'Aleksander Ceferin, avait indiqué que les clubs dont les Championnats n'auraient pas été à leur terme devraient disputer des tours préliminaires pour pouvoir se qualifier pour les Coupes d'Europe, l'instance a désamorcé cette menace ce samedi midi https://t.co/P8zfvMBBoN pic.twitter.com/q0MEkXVtHR — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 16, 2020

ويأتي توضيح يويفا بعد إذاعة مقابلة لسيفيرين مع (بي إن) تناقلتها وسائل إعلام عديدة وذكر فيها أن الفرق التى لم تكتمل دورياتها، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ستخوض مباريات التصفيات، إذا أرادت المشاركة فى المسابقات الأوروبية الموسم القادم، ودعا اليويفا الاتحادات التي ستستأنف دورياتها إلى الالتزام “ببروتوكولات شاملة” لضمان حماية صحة اللاعبين. (إفي)