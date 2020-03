“يويفا” يبحث جدول المسابقات مع الاتحادات الوطنية “الأربعاء”

باريس – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انه سيعقد الأربعاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55، للبحث في إعادة جدولة محتملة لمسابقاته التي علّقت بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع ان يعرض (يويفا) في هذا الاجتماع، التقدم الذي تحققه مجموعتا عمل تم تشكيلهما قبل نحو أسبوعين، للبحث في مصير مسابقتي الأندية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ)، إضافة الى مباريات المنتخبات الوطنية على مستوى القارة العجوز.

وقرر (يويفا) في 17 آذار/مارس تأجيل موعد نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة في صيف العام الحالي الى صيف العام 2021، وعلّق مسابقتي الأندية وكل مباريات المنتخبات الوطنية، في ظل تفشي “كوفيد-19” والقيود الصارمة التي فرضت على حركة التنقل والسفر حول العالم.

UEFA president Aleksander Ceferin warns the season may be 'lost' because of the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/i7p4lL5OPw

وأوضح الاتحاد القاري في بيان الإثنين ان اجتماع الأربعاء: “سيبحث في التطورات على امتداد كل مسابقات يويفا للمنتخبات الوطنية والأندية، إضافة الى مناقشة التقدم المحقق على مستويي الفيفا (الاتحاد الدولي) وأوروبا في مسائل مثل عقود اللاعبين ونظام الانتقالات”.

وسبق للإتحاد الأوروبي ورئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين ان أبديا رغبتهما، لدى إعلان تأجيل كأس أوروبا، بأن يتيح ذلك إنهاء البطولات الوطنية على مستوى القارة بحلول 30 حزيران/يونيو، وهو الموعد الذي تنتهي فيه عادة عقود العديد من اللاعبين، أكانت ثابتة أم بنظام الإعارة.

وحذر تشيفيرين في نهاية الأسبوع من خطر ضياع الموسم بالكامل في حال عدم التمكن من معاودة المباريات بحلول نهاية حزيران/يونيو، وقال لصحيفة “لا ريبوبليكا” الايطالية السبت “لا أحد يعرف متى ينتهي الوباء. وضعنا خطة ألف، باء أو جيم: نحن على تواصل مع رابطات الدوريات، الأندية، لدينا مجموعة عمل. يتعين علينا انتظار باقي القطاعات”، مضيفا ردا على سؤال عن الخيارات المحتملة لمعاودة النشاط الكروي “منتصف أيار/مايو، في حزيران/يونيو أو حتى في آخر حزيران/يونيو. ثم اذا لم نتمكن من ذلك، سنفقد الموسم على الأرجح”.

UEFA president Aleksander Ceferin: “There is the possibility of ending this season at the start of the next, which would then be delayed and begin later.”https://t.co/Mc0AUwdiDF

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 30, 2020