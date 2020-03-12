“يويفا” يتجه لتأجيل مسابقاته بسبب “فيروس كورونا”

خالد العميري

عمان – كشفت صحيفة “آس” الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الخميس، عن توجّه الإتحاد الآوروبي لكرة القدم، تأجيل مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مباريات الأسبوع المقبل من دوري أبطال اوروبا لن تلعب، بعد تفشي “الفيروس القاتل” في مدريد وإيطاليا وباريس، وغيرها من الدول.

وأشارت الصحيفة أن روابط الأندية تعقد الآن إجتماعا عن بعد “سكايب” مع مدير المسابقات بالإتحاد الأوروبي جورجيو ماركيتي، لحل الإنهيار والفوضى التي أحدثها “فيروس كورونا” على التقويم الرياضي لكافة المسابقات.

وطبقا للصحيفة الإسبانية الموثوقة، فإنه هناك خطوات جادة لتأجيل كأس أمم أوروبا حتى صيف العام 2021، وهو الأمر الذي سيُجبر “يويفا” على تعليق دوري الأمم الأوروبية و”الفيفا” على تأجيل كأس العالم للأندية.