“يويفا” يجدد التزامه بتنظيم النهائيات في 12 مدينة بكأس أوروبا 2020

باريس – جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “التزامه بتنظيم نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة في 12 مدينة” كما كان مقرراً، وحدد مطلع نيسان/أبريل المقبل موعداً نهائيا لتحديد سعة كل ملعب.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفرين في بيان بعد اجتماع مع ممثلي المدن المستضيفة للبطولة القارية التي تم تأجيلها الصيف الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الى الفترة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين، إن “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملتزم باستضافة كأس أوروبا 2020 في 12 مدينة كما كان مخططًا في الأصل”.

وأوضح تشيفيرين أنه “متفائل بأن الأمور يجب أن تكون مختلفة تمامًا بشأن الفيروس مع اقترابنا من البطولة، ومن المهم أن نعطي المدن المضيفة والحكومات الكثير من الوقت قدر الإمكان للحصول على فكرة واضحة عن ما سيكون ممكنا في (حزيران) يونيو و(تموز) يوليو”.

وأضاف أن المشجعين هم “جزء مهم من ما يجعل كرة القدم خاصة، وعلينا أن نمنح أنفسنا أفضل فرصة لإعادتهم إلى الملعب”.

In a routine meeting with the host associations/organisers of the tournament, UEFA has repeated its commitment to holding UEFA EURO 2020 across 12 cities as per the already published timetable. Full details here 👇

— UEFA (@UEFA) January 27, 2021