“يويفا” يعتذر عن تغريدة خاطئة حول اسم وشعار “يورو 2020”

لوزان (سويسرا) – اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تصحيح خطأ محرج وقع فيه مؤخرا، بعدما أعلن أن مسابقة كأس أوروبا التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي إلى عام 2021، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ستظل محتفظة باسمها وشعارها السابقين “يورو 2020”.

وكان يويفا قال في تغريدة سابقة على حسابه على “تويتر”: “على الرغم من أنه سيقام من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو 2021، لكنه سيظل معروفا تحت اسم يورو 2020”.

غير أنه عاد في غضون ساعات قليلة للاعتذار بنفس الطريقة، قائلا: “مع الاعتذار عن الخطأ السابق، لكن لكي نكون واضحين لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن اسم مسابقة كأس أوروبا المعاد ترتيبه الذي سيقام في عام 2021. التغريدة السابقة التي تم إرسالها كانت عن طريق الخطأ”.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

