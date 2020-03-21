“يويفا” يعتذر عن تغريدة خاطئة حول اسم وشعار “يورو 2020”

لوزان (سويسرا) – اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تصحيح خطأ محرج وقع فيه مؤخرا، بعدما أعلن أن مسابقة كأس أوروبا التي تم تأجيلها من صيف العام الحالي إلى عام 2021، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ستظل محتفظة باسمها وشعارها السابقين “يورو 2020”.

وكان يويفا قال في تغريدة سابقة على حسابه على “تويتر”: “على الرغم من أنه سيقام من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو 2021، لكنه سيظل معروفا تحت اسم يورو 2020”.

غير أنه عاد في غضون ساعات قليلة للاعتذار بنفس الطريقة، قائلا: “مع الاعتذار عن الخطأ السابق، لكن لكي نكون واضحين لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن اسم مسابقة كأس أوروبا المعاد ترتيبه الذي سيقام في عام 2021. التغريدة السابقة التي تم إرسالها كانت عن طريق الخطأ”.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021. The earlier tweet was sent by mistake. — UEFA (@UEFA) March 20, 2020

وكان يويفا قد اقر الثلاثاء تأجيل نهائيات البطولة التي كانت مقررة ان تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو في 12 مدينة، 12 شهرا لتصبح بين بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021، دون تعديل صيغتها.

وأراد الإتحاد الأوروبي من قراره افساح المجال أمام البطولات المحلية المعلقة للسبب نفسه للاستكمال فيما لو سمحت الظروف بذلك.

وقال يويفا إن التأجيل “سيساعد جميع المسابقات المحلية، المعلقة حاليا بسبب حتى انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن التخوف من فيروس كوفيد-19″، حيث تعهد إنهاء المواسم بحلول 30 حزيران/يونيو.

وجاء اعلان الاتحاد القاري الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له، في أعقاب اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو شارك فيه ممثلون لمختلف المعنيين باللعبة (أندية ورابطات بطولات وطنية واتحادات محلية ولاعبين) في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا للتعامل مع هذه الأزمة الصحية.

ويشارك 24 منتخبا في بطولة كأس أوروبا، وحسمت التصفيات حتى الآن هوية 20 منها، بينما كان من المقرر ان تحسم هوية البقية في ملحق قاري أواخر آذار/مارس الحالي. لكن ويفا أكد ان الملحق أرجئ أيضا، وحدد له فترة التوقف الدولية في حزيران/يونيو المقبل كموعد أولي، مشددا في الوقت عينه على ان ذلك “يرتبط بإعادة تقييم الوضع”. (أ ف ب)