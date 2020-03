“يويفا” يعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لبحث مصير مسابقاته

باريس – دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس الى اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية.

وأوضح الاتحاد في بيان انه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعا “لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس، في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار (كوفيد-19) على امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية” التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباء عالميا.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

