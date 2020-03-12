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“يويفا” يعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لبحث مصير مسابقاته

منذ 55 دقيقة

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باريس – دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس الى اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على مختلف الأحداث الرياضية.

وأوضح الاتحاد في بيان انه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعا “لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس، في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار (كوفيد-19) على امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية” التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباء عالميا.

ومن المقرر ان يشارك في الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة الى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين، ولم يتطرق الاتحاد القاري في بيان إعلان الاجتماع، الى التقارير الصحافية التي تتحدث عن قرار وشيك بشأن مباريات مسابقتي دوري الأبطال و”يوروبا ليغ” التي تسبق موعده. (أ ف ب)

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