“يويفا” يكرّم كانتونا “الرافض للمساومة” بجائزة رئيسه

لوزان (سويسرا) – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن النجم الفرنسي السابق إريك كانتونا سيكّرم بجائزة رئيس الاتحاد على هامش حفل سحب قرعة موسم 2019-2020 لمسابقة دوري أبطال أوروبا المقرر في موناكو يوم بعد غد الخميس.

وسينضم النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد، والمتوج بلقب بطولة إنجلترا 5 مرات في مسيرته مع ناديي ليدز و”الشياطين الحمر” خلال التسعينات من القرن الماضي، إضافة الى لقبين في الدوري الفرنسي مع مرسيليا، الى مجموعة منتقاة من النجوم السابقين الذين كرّموا بهذه الجائزة، مثل الراحلين النجم الأسطوري الهولندي يوهان كرويف، والأرجنتيني-الإسباني ألفريدو دي ستيفانو، والبرتغالي أوزيبيو.

وسيصبح كانتونا البالغ من العمر حاليا 53 عاما، ثالث لاعب سابق لمانشستر يونايتد يكرّم بهذه الجائزة بعد “السير” بوبي تشارلتون في 2008، وديفيد بيكهام في العام الماضي.

In honour of King Eric receiving the @UEFA President's Award, let's take a look at why he's considered an all-time #MUFC great! 👑 pic.twitter.com/fI3st6LRuk

— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2019