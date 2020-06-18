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“يويفا” يُحدد 6 أكتوبر موعدا نهائيا لتسجيل اللاعبين في مسابقات الأندية

منذ 16 دقيقة

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مدريد – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن السادس من تشرين أول (أكتوبر) سيكون الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في مسابقات الأندية لموسم 2020-21.

وفي اليوم الثاني من اجتماع اللجنة التنفيذية، اتخذت المنظمة هذا القرار و”ناشدت جميع الاتحادات الأعضاء اعتماد تاريخ نهائي يتسق مع فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

كما أقرت اللجنة إجراءات قرعة التصفيات الأوروبية 2021/22 لكأس العالم في قطر 2022، بانتظار التأكيد النهائي من قبل الفيفا. (إفي)

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