“يويفا” يُحدد 6 أكتوبر موعدا نهائيا لتسجيل اللاعبين في مسابقات الأندية

مدريد – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن السادس من تشرين أول (أكتوبر) سيكون الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في مسابقات الأندية لموسم 2020-21.

وفي اليوم الثاني من اجتماع اللجنة التنفيذية، اتخذت المنظمة هذا القرار و”ناشدت جميع الاتحادات الأعضاء اعتماد تاريخ نهائي يتسق مع فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

🔄 2020/21 deadline for UEFA club competitions player registration – 6 October 2020.

As a result, the #UEFAExCo called on all member associations to adopt a harmonised end date to the upcoming summer transfer window, with this date set as 5 October 2020. pic.twitter.com/Q8lwtDygw8

