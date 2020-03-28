“يويفا” يُغرّم أياكس بسبب حوادث في ملعب خيتافي

لاهاي – فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة على نادي أياكس قدرها 53 ألف و250 يورو بسبب تحطيم مقاعد في ملعب خيتافي وإلقاء أغراض في الملعب خلال مباراة الدوري الأوروبي لكرة القدم في 20 شباط (فبراير) بين الفريقين، حسبما أعلن النادي الهولندي في بيان.

وتم بعد المباراة العثور على مقاعد محطمة في المنطقة المخصصة لجماهير أياكس، حيث أكدت إدارة النادي الهولندي أنها حددت المسؤولين وبدأت في إجراءات ضدهم لجعلهم يدفعون عقوبة (يويفا).

وهذه المرة الثانية في ستة أشهر التي يتم فيها معاقبة أياكس بسبب سلوك مشجعيه في إسبانيا بعد تغريمه 50 ألف يورو سبب إعمال شغب في 2 تشرين أول (اكتوبر) خلال لقاء فالنسيا بالدوري الأوروبي لكرة القدم. (إفي)